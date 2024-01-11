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科興停發疫情獎金 公司證實COVID-19疫苗停產

中央社／ 北京11日電
媒體報導，科興的新冠疫苗確認已經停產。（科興官網） 賴錦宏
媒體報導，科興的新冠疫苗確認已經停產。（科興官網） 賴錦宏

中國網路傳出，曾大量生產COVID-19疫苗的北京科興日前以疫苗停產為由，1月起停發疫情績效獎金。科興10日證實，該公司的COVID-19疫苗確已停產，若想注射需先詢問各地疾控中心是否有庫存。

科興這一說法，形同證實該公司的COVID-19疫苗既已停產，也已停止銷售。

中國網路日前流傳一張照片，內容是北京科興中維生物技術公司9日發布、題為「停發新冠項目績效工資方案」的書面告示，引起議論。不久，這張告示便在海外中文網路流傳。

這張告示提到，科興自2021年1月起在員工薪資中，增加了「新冠項目績效工資」。但根據公司有關獎金的規定，這項薪資屬於「非常規性獎金，是在特定期間獨有的，向特定人員發放的臨時性獎金」。

告示指出，現階段鑑於科興COVID-19疫苗已全部停產，且公司目前也無COVID-19疫苗產品銷售，公司決定自今年1月起停止發放現有員工的「新冠項目績效工資」。為保證內部政策一致性，今年1月起新入職的員工，薪資中不再設有「新冠項目績效工資」。

這項告示提到，今後科興也會根據實際發展，適時推出其他臨時性激勵措施，「激發員工的積極性，助力於公司良性可持續性發展」。

極目新聞報導，北京科興母公司科興生技產品諮詢熱線工作人員確認，科興的COVID-19疫苗確已停產，如果民眾想注射科興疫苗，要先詢問當地疾控中心是否還有庫存。

3年疫情期間，科興生產的滅活型COVID-19疫苗，曾是中國最廣泛使用的2款COVID-19疫苗，且被中國當局廣為運用，作為援助他國防疫之用，且獲得世界衛生組織（WHO）認證，但其對COVID-19病毒的防護能力則經常受到外界質疑。

科興疫苗 COVID-19 績效

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