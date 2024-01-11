學者示警：陸以國家力量壓迫企業

繼石化產品之後，大陸商務部九日宣布，相關部門正「研究」中止ＥＣＦA早收清單農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓。學者分析，陸方是藉此凸顯台灣此次大選為「繁榮或衰退」的選擇，將待台灣大選結束後將「視情況加碼」。

在政大東亞所、中共研究雜誌社十日舉辦的一場論壇中，中華經濟研究院第一所助研究員王國臣分析，遭點名的項目若被喊停，按照經濟部說法，對我國外貿影響低於百分之五。但他認為，「對個別廠商的影響是絕對的」，後續要關注「大陸以國家力量針對個別企業的壓迫，不是國家對國家，而是國家對企業」。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳進一步指出，早前陸方宣布中止的石化業關稅減讓，多是大型企業。陸方研擬擴大中止的項目，大部分屬中小企業。「北京說在進行評估，評估背後一定有北京的目的，會在選後視情況進行加碼」。

他指出，此次台灣大選是北京第一次將台灣選舉定義為「戰爭或和平」、「繁榮或衰退」兩條道路的抉擇，是故沒有大規模文攻、武嚇，而是在經貿議題上有比較多加溫，透過一波波對台灣經濟選民、中間選民有所影響的經濟議題來凸顯。

張五岳表示，這次選舉結果直接關乎兩岸能否重啟對話協商。但不管大選結果如何，北京必然會堅定不移推進兩岸統一進程，「不會因為誰上台而有改變，這是既定政策」。