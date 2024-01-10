德國漢堡芭蕾舞團尋人啟事！21歲中國女舞者張琳失蹤

大陸《紅星新聞》報導，北京時間1月9日深夜，德國漢堡芭蕾舞團首席舞者在其社群媒體上發布尋人啟事稱，該團21歲中國女舞者張琳，於當地時間上週五（5日）下午1： 30結束排練後失蹤，至今無法取得聯繫。

報導稱，1月10日上午，微博認證為舞蹈部落客的帳號「某兔RC」向紅星記者確認了張琳失蹤的消息。作為孩子們和家長口中的「兔子老師」，她長期為北舞芭蕾專業拍照，同時進行一些劇目知識的講座。

據「兔老師」說，「目前漢堡芭蕾舞團已經在當地報警，也與中國駐漢堡總領館聯繫了。」昨天便有朋友給中國駐漢堡總領館發去了郵件求助，也收到了總領館的郵件回覆。「總領館那邊說對這件事高度重視，已經聯繫了漢堡警方以及張琳的母親、朋友，並為張琳母親辦理赴德國的簽證提供幫助。同時，德國漢堡芭蕾舞團的團員們也在舞團週邊、張琳住處、上下班沿途等地方貼出了尋人啟事。」

「兔老師」告訴紅星新聞記者，她一路見證了張琳在芭蕾舞道路上的成長，2020年，時年僅17歲的張琳在瑞士獲得洛桑國際芭蕾舞比賽第4名時，自己也陪在她身邊。「張琳算是在我鏡頭裡長大的，從她附中三年級到畢業，我一直特別看好她。」

「張琳當年在洛桑（比賽）獲獎拿到獎學金，還是我力薦她選擇德國漢堡芭蕾舞團的。」「兔老師」稱，她當年也在德國留過學，知道漢堡路上的攝影機很少，擔心這種情況會不利於警方辦案。言談間她透出幾分自責。