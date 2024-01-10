劉建超會古特雷斯：中國堅定維護以聯合國爲核心的國際體系

依據中共中央對外聯絡部新聞辦公室微信號，當地時間1月9日，中共中央對外聯絡部部長劉建超在紐約聯合國總部會見聯合國秘書長古特雷斯，就中國同聯合國合作、全球文明倡議以及雙方共同關心的國際和區域問題交換看法。劉建超表示，中國始終堅定維護以聯合國爲核心的國際體系、以國際法爲核心的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則爲基礎的國際關係基本準則。

古特雷斯表示，聯合國高度讚賞和積極評價中國維護聯合國在國際事務中的核心地位，以及對多邊主義的強大承諾。聯合國願加強同中國在多領域合作，共同維護世界和平與安全，共同促進人類進步與發展。文明互相借鑑對人類進步事業有重要作用，不同文明在人類發展不同歷史階段都做出重要貢獻。當今世界正發生複雜深刻變化，維持文明多樣性具有特殊重要意義。聯合國願與中方一道，就全球文明倡議保持溝通與合作。

劉建超表示，中國讚賞聯合國爲帶領國際社會應對各種風險挑戰發揮的重要作用，支持古特雷斯爲維護國際和平與安全、促進共同發展所做努力。

他說，中國始終堅定維護以聯合國爲核心的國際體系、以國際法爲核心的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則爲基礎的國際關係基本準則。中國忠實履行安理會常任理事國職責和使命，積極參與聯合國框架下各領域合作，踐行真正的多邊主義，推動建構人類命運共同體。

劉建超表示，2023年3月，中共總書記習近平在中國共產黨與世界政黨高層對話會上提出全球文明倡議，向世界傳遞中國願同各國一道倡導世界文明多樣性，促進不同文明交流互鑑，推動人類文明發展進步的真誠意願。全球文明倡議是繼全球發展倡議、全球安全倡議後，中國為國際社會提供的另一個重要公共產品。中方願與聯合國加強合作，深化與聯合國及其專門機構的溝通對接，共同推動全球文明倡議落地見效。

雙方也就巴以衝突、人工智慧等共同關心的問題交換了看法。