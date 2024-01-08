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陸萬噸級驅逐艦南昌艦 逾20天保持戰鬥狀態「跟監對手」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
有「萬噸大驅」之稱的共軍「南昌艦」聲稱，曾直面外軍對手挑釁，在持續對抗纏鬥中，全艦官兵連續20餘天時刻保持戰鬥狀態。（新華社）
有「萬噸大驅」之稱的共軍「南昌艦」聲稱，曾直面外軍對手挑釁，在持續對抗纏鬥中，全艦官兵連續20餘天時刻保持戰鬥狀態。（新華社）

大陸央視報導，中共人民解放軍首艘萬噸級驅逐艦「南昌艦」，一次在與大陸首艘航艦「遼寧艦」編隊實戰化部署研練任務中，曾遭遇「外軍」挑釁，連續逾20日要全程保持戰鬥狀態，跟監「外軍」。但報導未提及，此事是發生在哪一處海域，也未有提及挑釁的「外軍」來自哪個國家。

報導稱，在一次遼寧艦編隊實戰化部署研練任務中，南昌艦作為編隊屬艦，直面外軍對手挑釁，在持續對抗纏鬥中，全艦官兵連續20餘天時刻保持戰鬥狀態。

報導引述南昌艦官兵說法稱，「艦黨委統一做了部署，講清了形勢和任務的艱鉅性，每名官兵都卯足了幹勁。當外軍飛機逐漸抵近的時候，我們的預警探測設備是全程追瞄，堅強有力回擊了外軍的挑釁。」

南昌艦是解放軍現在噸位最大的驅逐艦。據報導，南昌艦入列3年多，以「出航即出征」的戰鬥姿態，曾遠航白令海，演兵西沙、南沙，圓滿完成重大任務10餘項。前不久，南昌艦還參加海上實戰化訓練，3天完成40個課目，涵蓋了對岸、對海、對空、反潛等多個層面。

公開資料顯示，055級「南昌艦」有「萬噸大驅」之稱，該艦有多達112具垂直發射系統，配備高超音速反艦彈道飛彈、中遠程防空導彈、巡航導彈等。

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