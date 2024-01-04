精簡公務員 陸逾10省市推改革

去年三月大陸發布「黨和國家機構改革方案」提出要過「緊日子」，宣布精簡公務員。為響應中央政策，二○二三年底、二○二四年初，大陸已有十多個省市，召開與機構改革部屬有關的會議，例如甘肅省委書記胡昌升提到，要著力從嚴落實編制優化配置，和領導職數管理要求，做到「瘦身」和「健身」結合。

據澎湃新聞統計，自二○二三年十二月以來，大陸已有江西、北京、重慶、天津、湖南、貴州、上海、河北等八個省份相繼召開會議，部署、動員機構改革工作。其中，貴州明確提出，確保省級機構改革在二○二四年一月底前基本落實、市縣兩級機構改革在二○二四年七月底前基本完成等目標。

今年一月伊始，甘肅、雲南也分別召開會議，胡昌升在二日的甘肅全省機構改革工作推進會上表示，要完善政府機構職能體系，鼓勵市縣加大機構優化整合力度，要著力精簡規範和優化調整議事協調機構，依法依規從嚴設立，嚴格控制規模和規格。於行政執法體制改革上，要進一步減少執法層級、歸併執法隊伍。

雲南省委書記王寧二日也在雲南省機構改革工作會議中說，要調整完善鄉鎮（街道）機構設置和管理體制，精減人員編制和規範部門領導職數等。

據去年三月中共二中全會審議通過的「黨和國家機構改革方案」，改革重點在加強科學技術、金融監管、數據管理、鄉村振興、知識產權、老齡工作等重點領域的機構職責優化和調整，並計畫按百分之五的比率，精減「中央國家機關」人員編制，至於地方機構改革，由省級中共黨委統一領導，內容包括成立社會工作部門、科學技術部重新組建等，地方層面改革任務力爭在二○二四年年底前完成。

在上述改革要求下，近日已有曾任內蒙古阿拉善盟委副書記的張金萍，出任內蒙古自治區黨委社會工作部副部長。