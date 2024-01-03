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央視首度曝光最新影像 大陸公布第三艘航母「福建號」細節

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中國官媒央視首度曝光中國第3艘航空母艦「福建號」的最新影像。圖／德國之聲中文網
中國官媒央視首度曝光中國第3艘航空母艦「福建號」的最新影像。圖／德國之聲中文網

台灣1月13日的總統大選前夕，中國官媒央視首度曝光中國第3艘航空母艦「福建號」的最新影像，包含過去從未正面「露臉」的艦首三座、可讓艦載戰機起飛的「電磁彈射器」。這也意味著，中國是除了美國海軍最新的「福特級」航母之外，全球唯一擁有電磁彈射系統航母的國家。

週二（2日）晚間，央視《新聞聯播》畫面播出中國陸海空三軍演訓畫面，其中「福建號」被一艘較小的船隻拖曳，其電磁彈射系統的所有3個軌道都在甲板上可見。

央視引用中國官員的話表示：「新的一年，我們將爭分奪秒，銳意進取，爭取盡快進入戰備狀態。」

福建號於2022年6月首次向公眾展示，完全由中國自行設計建造。就先前得資訊研判，「福建號」航母比中國2019年成軍的「山東號」和1998年從烏克蘭購買、改裝的「遼寧艦」噸位更大、技術也更先進。

全球第二

根據中國官方報紙《環球時報》報導，「福建號」航母在試航前，一直在進行包括繫泊在內的測試。一些觀察人士預計，「福建艦」試航已在2023年進行。該航母並於去年11月開始，對其電磁彈射系統進行測試。

路透社指出，除了美國海軍的新型核動力航空母艦「福特號」之外，「福建號」航母將是世界上唯一一艘配備最新電磁彈射系統的航空母艦。而中國版的電磁彈射系統，也意味著「福建號」可以比採用滑躍起飛的「山東號」或「遼寧號」提供更多種類的飛機起飛，也將更加可靠和節能，這標誌著中國軍隊現代化的裡程碑。

台灣選前公布引發關注

中國國家主席習近平曾多次喊話，要在2027年、即中國人民解放軍建軍100週年之前，加強戰備和軍事技術的進步。一些美國高級軍官先前表示，中國將在2027年後具備對台灣發動軍事攻擊的能力。

值得一提的是，在中國官媒公布「福建號」更多影像之際，本週也正值台灣1月13日總統和國會選舉前夕。台灣方面也持續公布，中國在台灣海峽和周圍進行軍事活動。

根據台灣國防部所週三（1月3日）公布的資訊，3枚飛越台灣本島上空的空飄氣球自台灣中部飛越台灣本島，其中2枚空飄氣球在飄到台灣本島上空後，就消失蹤跡。

路透社指出，中國軍機有時也會越過「海峽中線」。這條「中線」以前對台灣而言是非正式的屏障，但北京方面表示不承認「海峽中線」的存在。

（綜合報導）

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航空母艦 央視 北京

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