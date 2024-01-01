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回應蔡元旦講話 陸國台辦：蔡英文路線就是台獨路線

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華說，所謂「蔡英文路線」就是「台獨」路線、對抗路線、害台路線。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人陳斌華說，所謂「蔡英文路線」就是「台獨」路線、對抗路線、害台路線。記者陳政錄／攝影

蔡英文總統1日發表任內最後一次元旦講話，表示期盼以和平、對等、民主、對話，共同尋求兩岸之間長遠穩定的和平共存之道。大陸國台辦發言人陳斌華晚間回應，「蔡英文路線」就是「台獨」路線、對抗路線、害台路線，希望廣大台灣同胞認清民進黨路線、政策的極端危害性、破壞性，堅決反對「台獨」。

陳斌華說，2016年以來，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「一個中國原則」和「九二共識」，製造販賣「兩國論」，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，肆意破壞兩岸關係和平發展，粗暴阻撓限制兩岸交流合作，不斷推高台海形勢緊張動盪。

他說，所謂「蔡英文路線」就是「台獨」路線、對抗路線、害台路線，是導致台灣兵凶戰危、民眾利益受損、危及地區穩定的最大亂源。

陳斌華表示，蔡英文嘴上說「維持現狀」、希望台海和平穩定，實則加緊「以武謀獨」、「倚外謀獨」，推行「去中國化」，大搞「文化台獨」、「脫鈎斷鏈」，嚴重損害台灣同胞的利益，給台海和平穩定帶來巨大危害。

陳斌華強調，「台獨」與台海和平水火不容，與台灣同胞利益福祉背道而馳。延續「蔡英文路線」，走謀「獨」挑釁的邪路，走兩岸對抗的老路，只會讓台灣離和平、繁榮越來越遠，離戰爭、衰退越來越近。

他喊話，希望廣大台灣同胞認清民進黨路線、政策的極端危害性、破壞性，堅決反對「台獨」，在何去何從的十字路口作出正確選擇，推動兩岸關係重回和平發展正軌，維護台海和平穩定和自身安全福祉。

蔡英文總統1日發表任內最後一次元旦談話，她表示，台灣已能自信沉穩地面對中國；期盼兩岸盡速恢復健康有序的交流；也期盼以和平、對等、民主、對話，共同尋求兩岸之間，長遠穩定的和平共存之道。

蔡英文 台獨 台海

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