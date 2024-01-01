台商聚集的廣東東莞 迎來殲-10飛行員副市長盧建軍

台商在大陸華南投資最集中的地區東莞，迎來解放軍空軍出身的副市長盧建軍。盧建軍曾駕駛中共殲-10戰機，試過在9,500米高空遇上機艙蓋爆破險情，因臨危不亂成功回航獲共軍「第四屆空軍十大傑出青年」稱號。

據南方新聞網報導，廣東東莞十七屆人大常委會第十八次會議於2023年12月29日召開，經表決作出上述任命。

公開資料顯示，盧建軍，1973年出生，山西人，中共黨員。他曾歷任中共解放軍空軍航空兵某部飛行員、中隊長、大隊長、空戰射擊主任、團長、副師長、旅長。曾榮獲3次二等功，5次三等功，

中共《解放軍報》早前消息稱，空軍航空兵某團飛行大隊大隊長盧建軍，駕殲-10戰機在9,500米高空訓練時座艙蓋突然爆破。盧建軍憑著嫻熟的駕駛技術和臨危不亂，在萬米高空和險情「搏鬥」近50分鐘，終於駕戰機安全「回家」。因為這一英勇行動，盧建軍被評為「第四屆空軍十大傑出青年」。

2019年年初，盧建軍以「東莞軍分區司令員」身分公開亮相。北京青年報表示，此番履新東莞市副市長，盧建軍並未著軍服。