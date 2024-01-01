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習近平新年賀詞 提統一是歷史必然

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
大陸國家主席習近平31日晚間發布2024新年電視談話，在兩岸議題上稱「祖國統一是歷史必然」。圖截自央視
大陸國家主席習近平31日晚間發布2024新年電視談話，在兩岸議題上稱「祖國統一是歷史必然」。圖截自央視

大陸國家主席習近平昨晚發表二○二四年新年賀詞，涉台部分提及，「祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光」。

對照習近平二○二二年十二月卅一日發表的二○二三年新年賀詞，當時在涉台方面提到，「海峽兩岸一家親。衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉」。

據新華社報導，習近平在二○二四年賀詞指出，二○二三年大陸疫情防控平穩轉段，經濟持續回升向好。現代化產業體系更加健全，一批高端化、智慧化、綠色化新型支柱產業快速崛起。大陸經濟在風浪中強健了體魄、壯實了筋骨。新能源汽車、鋰電池、太陽能產品給中國製造增添新亮色。

就對外關係，習近平稱，大陸舉辦中國–中亞峰會、第三屆一帶一路國際合作高峰論壇等。世事變遷，和平發展始終是主旋律，合作共贏始終是硬道理。

經濟方面，習近平坦言，一些企業面臨經營壓力，一些民眾就業、生活遇到困難，一些地方發生洪澇、颱風、地震等自然災害，這些他都牽掛在心。

針對二○二四年，他指出，今年是中共建政七十五周年，要堅定不移推進「中國式現代化」，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，推動高質量發展，統籌好發展和安全。要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，鞏固和增強經濟回升向好態勢，實現經濟行穩致遠。此外，要繼續支持香港、澳門發揮自身優勢，更好融入發展大局中保持繁榮穩定。

習近平還說，當前世界上還有一些地方處在戰火硝煙中。中國人民深知和平的珍貴，願同國際社會一道，以人類前途為懷、以人民福祉為念，推動構建人類命運共同體，建設更加美好的世界。

習近平

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