陸學者：只要有「台獨」存在，台海一定有戰爭風險

廈門大學台灣研究院院長李鵬日前指出，民進黨蔡英文、賴清德等人灌輸「（中共）解放軍不會打過來」、要「和平保台」，完全是選舉操作，只要有「台獨」存在，台海就一定有戰爭的風險 。

李鵬是在東南衛視、海峽衛視日前錄製的跨年特別節目「思．享2024」中談到美中台的關係提到上述看法。

東南衛視網報導，主持人提到在中美元首舊金山會晤，中方要求美方「停止武裝台灣」，事實上美方在2023年仍在大力對台實施軍事支援。民進黨仍在做「倚美謀獨」「以武拒統」的幻夢。

包括李鵬等多名出席學者發言。大陸中國社會科學院台灣研究所所長朱衛東表示，美方實際上是要在台灣進行「戰場預置」，說一套做一套的行徑傳遞出錯誤信號，會使台灣「台獨」分裂勢力增加幻想，進行冒進挑釁。

北京清華大學台灣研究院院長巫永平認為，在中美關係中，中方對台灣問題的定位更聚焦、更明確、更清晰。 從長遠看，美方應該要體認到中國和平統一有利於美方自己的利益。

新黨副主席李勝峰則認為，美國不支持「台獨」的表態是要把「台獨」掌控在自己手裡，就像拉了一條「狗繩」，需要的時候放長一點讓它去咬人，覺得不對就拉 回來一些。

前立委蔡正元指出，民進黨當局配合美方鼓吹「城鎮作戰」，實質上是要把台灣的民間「軍事化」，要把台灣的社會「納粹化」，要使「台獨武裝化」，從而製造台灣跟 大陸之間的對立與「仇恨感」，鎮壓任何統一的思想跟步驟，切斷兩岸之間的一切聯繫。

對於兩岸關係的未來，中華婦女聯合會主任委員雷倩呼籲台灣民眾特別是年輕人不要局限在一個海島、一口枯井的小世界，而應該主動與大陸的發展機遇相連，為實現中華民族的共同願景而奮鬥。