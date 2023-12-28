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國台辦否認五月天遭施壓挺中 稱路透報導是假訊息

聯合報／ 特派記者陳政錄、記者廖士鋒／即時報導
音樂團體「五月天」演唱會現場。圖／相信音樂提供
音樂團體「五月天」演唱會現場。圖／相信音樂提供

外媒路透28日援引我方國安人員說法指出，大陸施壓「五月天」，要求進行表態支持北京的「一個中國」，相關消息在台灣引起巨大關注。大陸國台辦28日晚間表示，路透的報導是徹頭徹尾的假消息。陸委會則稱，該會正在查證中。

大陸國台辦發言人陳斌華28日晚間回應稱，所謂大陸有關部門向「五月天」樂團「施壓」，完全是子虛烏有。路透引述台灣有關機構的文件，說明民進黨當局在蓄意製造謠言，這是陰險惡毒的政治操弄。希望廣大台灣同胞認清他們的圖謀，不要上當受騙。

目前，「五月天」的相信音樂臉書與微博，都還沒有發文提及此事，28日仍正常刊發多則音樂推廣文章。

陸委會28日晚間則指出，有關媒體報導相關情事正查證中，「倘確有其事，中共介選目的昭然若揭，其蠻橫壓迫行徑，只會引起台灣社會的反感，加深年輕人對中共政權的負面印象」。

陸委會還特別提到，「五月天是台灣培育的知名樂團，相信該樂團必不致附和中共而有負台灣青年的喜愛和信任」。

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陸委會 中共 國台辦 五月天

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