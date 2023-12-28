批美台軍事合作 陸國防部：以武謀獨死路一條

對於美國防授權法案內容，將擴大美台軍事合作，及美國月中批准一項價值3億美元的對台軍售，以維護台灣戰術資訊系統等，大陸國防部發言人吳謙回應稱，以台制華注定失敗，以武謀獨死路一條，並稱美方透過各種手段操弄台灣問題，是十分危險的「賭注」行為，要求美方停止借任何名義、以任何方式武裝台灣。

吳謙28日主持大陸國防部例行記者會，就美國總統拜登22日簽署的2024會計年度國防授權法案（ＮＤＡＡ），他表示，美方法案無端渲染所謂「中國軍事威脅」，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權、安全、發展利益，中國軍隊對此強烈不滿、堅決反對。

吳謙說，美國國防費用在世界主要國家中名列第一，美方一方面加速自身軍事發展，強化亞太軍事部署，鞏固雙邊軍事同盟，拼湊三邊安全夥伴關係和四邊機制；另一方面卻一再拿中國說事，炒作並不存在的「中國軍事威脅」，種種操弄加劇國際社會的陣營對抗和軍備競賽態勢，對目前的國際安全體系和全球治理體系造成嚴重衝擊。

他表示，我們要求美方摒棄過時的舊安全觀與零和博弈的冷戰思維，客觀理性地看待中國、看待中國軍力發展，以免陷在霸權迷思中難以自拔。

吳謙接著表示，「台灣問題純屬中國內政，不容許任何外來干涉」。 我們堅決反對任何國家與台灣進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，美方透過各種手段操弄台灣問題，是十分危險的「賭注」行為。

他說，我們要求美方充分認清法案涉華條款的嚴重危害性，停止借任何名義、以任何方式武裝台灣，停止「以台制華」的挑釁行徑，以實際行動維護區域和平穩定。

至於美國對台軍售案，吳謙說大陸已發布官方回應，但稱要強調兩句話，「第一句話叫以台制華注定失敗，第二句話叫以武謀獨死路一條」。

另對台灣軍隊可能赴美受訓的討論，吳謙回應說，美方與「中國台灣地區」發展軍事聯繫，嚴重違背「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，嚴重損害了中國的主權安全，嚴重破壞台海的和平穩定，向台獨分裂勢力發出嚴重的錯誤信號。

他稱，敦促美方懸崖勒馬停止武裝台灣的威脅行動，以實際行動履行不支持台獨的承諾，吳謙並正告民進黨當局，妄圖依仗外部勢力以武謀獨，終將以失敗告終。