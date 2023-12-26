聽新聞
test
0:00 / 0:00

印度央行前總裁：陸可能侵台

聯合報／ 國際中心／綜合報導

曾任印度中央銀行總裁的知名經濟學家拉姜認為，中國可能對台灣「採取行動」，並將引發西方世界對此作出回應。

印度商業雜誌「今日商業」報導，拉姜在廿三日播出的Podcast訪談中被問到是否有可能爆發另一場戰爭，他說，「我希望不會。但我確實認為我們應該就中國可能對台灣採取行動，然後西方世界作出反擊，做好準備。有這種可能性」。

拉姜表示，「我跟中國人談話時，他們說不、不，我們不會去那裡。但是誰知道？比較獨裁的國家的問題在於，什麼事都藏在領導人心中，領導人在想什麼不得而知。」

拉姜曾任國際貨幣基金首席經濟學家，二◯一三年至二◯一六年擔任印度央行總裁，目前任教美國芝加哥大學。他在訪談中勸告印度別跟進中國好鬥外交作風。拉姜表示，印度已經因為對世界開放而獲益匪淺，「如果我們真的想要將商品和服務賣到世界各地，我們就必須成為全球供應鏈一部分」。

他說，「相對於中國，我們被認為是友善國家，我們不可以被認為是一個險惡大國，不可以在時機不成熟的時候操練肌肉，即使時候到了也不可以，因為我們得讓其他國家跟我們一道，而不是去對抗他們，要求人家應該怎麼做」。

拉姜表示，「戰狼」這詞被用來形容中國的醜惡，「因為你秀肌肉，向世界上其他國家說『對我們心懷戒懼』。這麼做造成反彈，美國徵收關稅，因為他們擔心中國；周邊國家跟中國有爭端，因為他們擔心中國」。

他表示，開始有人用「戰虎」形容印度作風，「有些人說我們會對世界其他國家施展威力，這會造成反彈，我們不要這種反應。最好可以被人喜歡，因為他們會對我們開放貿易、商品和服務，以及他們的大學。被人拿來跟中國相提並論將意味我們無法取得投資、貿易和人力」。

印度 和服 美國

延伸閱讀

AI助威台股今年強彈逾24%稱冠亞股 泰國股市墊底

取代中國不容易 專家：印度沒有聽話的勞工

印度借助AI 預測洪水、乾旱機率

美控伊朗攻擊印度洋商船 伊斯蘭革命衛隊揚言封鎖地中海

相關新聞

印度央行前總裁：陸可能侵台

曾任印度中央銀行總裁的知名經濟學家拉姜認為，中國可能對台灣「採取行動」，並將引發西方世界對此作出回應。

為保護陸企在海外利益 陸媒曝：大陸欲打造私人安保公司

據《南華早報》（SCMP）報導，中國有意打造自己的私人安保公司，以保護中國企業在海外的利益…

願和菲律賓談判「處理南海問題」 陸外交部：希望菲方懸崖勒馬

中菲關係因近期在南海仁愛暗沙附近的船隻碰撞等爭端，緊張升溫。中國外交部發言人毛寧今天說，願意和菲律賓方面透過談判協商妥善...

陸媒刊文籲實事求是 評論認為暗指習近平主政民不聊生

中共政治局近日強調要堅持以習近平思想教育等，陸媒「財新周刊」今刊出社論，指重溫實事求是精神，籲面對內外挑戰務必戒驕戒躁，...

陸放寬小三通可帶6瓶高粱酒 國台辦：打造同城生活圈

大陸廈門海關25日公告，即日起，放寬廈門—金門、泉州—金門航線旅客攜帶的台灣高粱酒數量限制，每人允許攜帶6瓶。大陸國台辦...

大陸放寬攜高粱酒通關 金門小三通即起可帶6瓶過去

不少民眾從金門小三通到大陸廈門或泉州時都會帶幾瓶金門高粱酒，過去限制只能帶4瓶，大陸廈門海關今公告，即起放寬至可攜帶6瓶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。