印度央行前總裁：陸可能侵台

曾任印度中央銀行總裁的知名經濟學家拉姜認為，中國可能對台灣「採取行動」，並將引發西方世界對此作出回應。

印度商業雜誌「今日商業」報導，拉姜在廿三日播出的Podcast訪談中被問到是否有可能爆發另一場戰爭，他說，「我希望不會。但我確實認為我們應該就中國可能對台灣採取行動，然後西方世界作出反擊，做好準備。有這種可能性」。

拉姜表示，「我跟中國人談話時，他們說不、不，我們不會去那裡。但是誰知道？比較獨裁的國家的問題在於，什麼事都藏在領導人心中，領導人在想什麼不得而知。」

拉姜曾任國際貨幣基金首席經濟學家，二◯一三年至二◯一六年擔任印度央行總裁，目前任教美國芝加哥大學。他在訪談中勸告印度別跟進中國好鬥外交作風。拉姜表示，印度已經因為對世界開放而獲益匪淺，「如果我們真的想要將商品和服務賣到世界各地，我們就必須成為全球供應鏈一部分」。

他說，「相對於中國，我們被認為是友善國家，我們不可以被認為是一個險惡大國，不可以在時機不成熟的時候操練肌肉，即使時候到了也不可以，因為我們得讓其他國家跟我們一道，而不是去對抗他們，要求人家應該怎麼做」。

拉姜表示，「戰狼」這詞被用來形容中國的醜惡，「因為你秀肌肉，向世界上其他國家說『對我們心懷戒懼』。這麼做造成反彈，美國徵收關稅，因為他們擔心中國；周邊國家跟中國有爭端，因為他們擔心中國」。

他表示，開始有人用「戰虎」形容印度作風，「有些人說我們會對世界其他國家施展威力，這會造成反彈，我們不要這種反應。最好可以被人喜歡，因為他們會對我們開放貿易、商品和服務，以及他們的大學。被人拿來跟中國相提並論將意味我們無法取得投資、貿易和人力」。