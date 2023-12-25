為保護陸企在海外利益 陸媒曝：大陸欲打造私人安保公司

據《南華早報》（SCMP）報導，中國有意打造自己的私人安保公司，以保護中國企業在海外的利益。

這篇12月24日發表於該報網頁版的文章指出，《戰狼2》以及《紅海行動》這樣的愛國主義宣傳影片展示的行動，在實際情況中，並不太可能是由中國人民解放軍直接以「拯救者」的形象出現，而更有可能的是由高薪雇傭的私人安保公司來負責保護中國企業的海外利益，尤其在那些局勢極為不穩定的沖突地區。

「戰狼」式的英勇場面不符合現實情況

烏克蘭戰爭和加沙戰爭展現了中國投資者在海外開展業務時可能面臨的危險類型。鑑於北京在海外的軍事存在有限——中國只在吉布提有一個軍事保障基地，分析人士認為，外交途徑和私人安保公司似乎得到越來越多的倚重，特別是在中國一帶一路倡議的推進過程中。

《南華早報》報導稱，在12月初由中非商會和中國現代國際關系研究所聯合舉辦的研討會上，與會者就保護中國企業和公民在海外安全的問題。西亞、非洲和拉美被視為存在安全風險的地區。

據悉，中國最大的幾家安保公司包括華信衛士、在上海上市的安邦護衛和在香港上市的先豐服務集團旗下的德威國際安保集團，以及中國外交部官員、中國安防協會的代表等都參加了這次研討會。

據《南華早報》稱，這次研討會會後發表的正式聲明指出，中國投資商在海外面臨安全挑戰和復雜環境，對於國際安全項目，必須要根據行業和國家的具體情況，採取量身定制的方案。

該報指出，作為世界第二大經濟體，中國已經在190個國家或地區設立了大約4.7萬家企業，主要集中在能源、采礦、基礎設施建設和制造業等領域。根據商務部的數據，在2022年，這些中資海外業務一共雇傭了410萬人，其中250萬是外籍人員。

安全保障已成為海外項目的審批標准之一

據先豐服務集團（Frontier Services Group）提供的信息，是否能夠保障安全，已經成為中國國企的海外項目是否能夠通過審批的一項單獨標准。

不過，與國際上的知名安保公司（比如英國的G4S等）相比，中國私人安保公司的規模要遜色很多。比如2022年，先豐服務集團的總收入是大約1.2億美元，而G4S的年收入則高達200億美元。

悉尼大學研究中國國防和外交政策的副教授袁勁東對《南華早報》表示，國際上知名的私人安保公司「通常會被允許攜帶槍支武器」，然而中國的私人安保公司則「由於國內法規的限制」而不被允許這樣做。

據《柏林報》（Berliner Zeitung）報導，目前有大約2500家中資企業在德國開展業務。2022年，有68家機械制造企業、43家消費品制造企業、38家汽車制造業企業和33家電氣工程企業是中資獨資或者佔有大多數股份。

德國政府正在采取行動，抵制中資企業對於德國經濟日益增長的影響力。來自綠黨的經濟部長哈貝克（Robert Habeck）希望擴大對中國投資的監管。不過，中國是否也會向德國派遣這類私人安保公司，目前尚不清楚。

（南華早報、柏林報）

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