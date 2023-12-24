港泛民派公民黨 明年3月解散

原香港泛民主派大黨公民黨昨天表示，清盤進入尾聲，公民黨臨時執委會今天（二十四日）總辭，清盤人一星期內向公司註冊處提交申報表，明年三月公民黨將正式解散。

香港公民黨成立於成立於二○○六年三月，過去有「大狀黨」之稱，「大狀」即律師，公民黨成立之初以法律界人士和學者為主，後來有更多的學生領袖、非政府組織成員等加入。因其有「溫和民主派」的定性，又代表著法律和專業界，在香港政圈和議會有一定地位，也一度被北京重視。

香港國安法後香港民主派政黨組織紛紛解散，公民黨今年五月通過特別決議案，開始自願清盤程序。

香港沒有政黨法，政黨多以公司法註冊成立。已進入清盤程序的公民黨有限公司，清盤人昨天召開公司最終會議，向會員提交並解釋清盤報告，說清盤程序已經進入尾聲，清盤人已經將公民黨有限公司結餘的九萬七千多港元資金全數捐贈香港公益金。

公民黨臨時執委會主席梁家傑表示，昨天會議後，臨時執委會今天總辭，三個月後公民黨有限公司正式解散。

香港泛民主派主要政黨，仍然存在但基本不再活動的還有：也算溫和民主派的香港民主黨、代表左翼的香港社會民主連線。