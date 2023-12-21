政見發表會重申「互不隸屬」 國台辦批賴清德：挑釁言論十分危險

2024總統大選首場電視政見發表會昨（20日）舉行，就兩岸論述，民進黨候選人賴清德重申「互不隸屬」，強調台灣主權不容侵犯併吞。大陸國台辦發言人朱鳳蓮21日說，賴清德的挑釁言論十分危險、不自量力，只會給台海和平穩定帶來巨大危害，只會將台灣推向兵凶戰危的險境，只會給廣大台灣同胞帶來深重禍害。

朱鳳蓮表示，賴清德赤裸裸販賣「兩國論」，鼓吹「台獨」分裂，叫囂「以武謀獨」，再次證明其人是頑固的「台獨工作者」、徹頭徹尾的「和平破壞者」、台海兵凶戰危的禍源，再次表明民進黨為一黨一已之私不惜把台灣老百姓綁上戰車、充當炮灰，再次暴露其人打著「和平保台」幌子騙取選票的真實面目。

她說，賴清德的挑釁言論十分危險、不自量力，只會給台海和平穩定帶來巨大危害，只會將台灣推向兵凶戰危的險境，只會給廣大台灣同胞帶來深重禍害。

朱鳳蓮重申，「台獨」意味著戰爭，與台海和平水火不容、與台灣同胞利益背道而馳。

她喊話，希望廣大台灣同胞認清「台獨」的極端危險性，在「和平與戰爭」、「繁榮與衰退」中作出正確選擇，推動兩岸關係重回和平發展正軌，維護自身安全和福祉，維護台海和平穩定。

在昨晚的政見發表會上，賴清德說，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，台灣主權不容侵犯併吞，願在對等尊嚴前提下，敞開大門跟中國大陸進行交流合作，增進兩岸和平福祉，達到和平共榮。他質疑國民黨候選人侯友宜如何用「一個中國原則」的「九二共識」守護中華民國，民眾黨候選人柯文哲的兩岸一家親接受一中原則，侯柯兩人都是走向統一的假和平。