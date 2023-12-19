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美宣布3億美元對台軍售 陸國防部：以武謀獨死路一條

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
針對美國再度宣布對台軍售，大陸國防部新聞發言人吳謙威脅，「以武謀獨」死路一條。（中新社）
針對美國再度宣布對台軍售，大陸國防部新聞發言人吳謙威脅，「以武謀獨」死路一條。（中新社）

美國國防安全合作局（DSCA）近日宣布一項3億美元對台軍售，以提供指揮、控制、通訊、計算機生命周期支持及相關設備。大陸國防部新聞發言人吳謙19日要求美方停止武裝台灣，並稱「以台制華」注定失敗，「以武謀獨」死路一條。

吳謙表示，美國向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八一七公報」規定，嚴重損害中國主權安全，嚴重威脅台海和平穩定。美國向台獨勢力發出錯誤訊號，「我們強烈不滿，堅決反對」。

吳謙強調，台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的問題。中方要求美方停止武裝台灣，切實將不支持「台獨」的表態落實到具體行動，停止干涉中國內政，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。中國人民解放軍加強練兵備戰，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海和平穩定。

大陸外交部發言人汪文斌在18日例行記者會中也對此表示，北京當局已向美方提出嚴正交涉，將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整，並對參與對台售武的有關企業採取反制措施。

目前距離台灣總統大選已不到一個月時間，美國國防安全合作局15日宣布國務院批准售台戰術鏈入暨指管系統，以完善台灣的迅安系統，金額約3億美元，行政部門已通知國會。這也是拜登政府今年宣布第五筆對台軍售案。

美國 台獨 軍售 中共

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