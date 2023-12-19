陸查外逃經濟犯 6年逮逾5千人

經濟復甦承壓下，中共當局近年強化對外逃經濟犯罪嫌疑人的緝捕力度，大陸公安部昨發布，自二○一七年中共十九大以來，大陸全國公安機關已從一百多個國家及地區，緝捕在逃境外經濟犯罪嫌疑人五千多名，挽回經濟損失人民幣二八○○多億元（約台幣一點二兆元），其中「百名紅通（紅色通緝令）人員」十四人。

大陸公安部昨指出，近日大陸全國公安經偵工作座談會在江蘇召開，會議強調聚焦提升專業戰鬥力、推動經偵工作現代化目標，為創造安全穩定的經濟社會環境作出貢獻。會議並稱，近年來，大陸全國公安經偵部門全面推動打擊犯罪、防範風險、維護穩定、服務發展各項工作，取得顯著成效。

在大陸經濟成長放緩的背景下，強化跨境資本管控、稅務查處，緝捕逃到海外的經濟犯罪嫌疑人並追回贓款，被視為大陸經濟維穩的重要手段。

而所謂「百名紅通人員」，是指國際刑警組織中國國家中心局於二○一五年公布的一百名被國際刑警組織列入紅色通緝令名單者，均為涉嫌犯罪的外逃大陸國家工作人員、重要腐敗案件涉案人員等。

其中，今年六月因涉賄被通緝，曾是廣東省廣州市交警的郭潔芳投案，是大陸第六十二名歸案的紅通人員，在她之前，第六十一名為中國農業銀行江陰要塞支行前行長孫鋒，案件已於今年四月開庭，檢方指控他因投資虧損，以假借轉貸款等名義，騙取人民幣八千多萬元，並將其中四千多萬元轉移至境外。