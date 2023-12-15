安理會延期制裁授權 耿爽：盡快恢復部分阿塔官員旅行豁免

聯合國安理會通過決議，對塔利班制裁監測小組的授權予以延期，中國大陸常駐聯合國副代表耿爽對此在安理會上發言表示，當前阿富汗境內恐怖威脅情勢仍嚴峻，伊斯蘭國、基地組織、東伊運、巴基斯坦塔利班等恐怖勢力仍在興風作浪。基於上述考慮，中方支持塔利班制裁委監測小組授權延期。但他表示，中方認為安理會應及時調整制裁措施，以協助國際社會同阿務實接觸。作為第一步，應考慮盡快恢復對部分阿塔官員的旅行豁免。

耿爽表示，阿富汗正處於和平重建的關鍵階段。國際社會需要保持關注和投入，同阿富汗當局加強建設性接觸，幫助阿富汗擺脫人道困境、改善經濟民生、恢復發展活力、提高保障人權、融入國際大家庭。

他說，當前阿富汗境內恐怖威脅情勢仍嚴峻，「伊斯蘭國」、「基地」組織、「東伊運」、「巴基斯坦塔利班」等恐怖勢力仍在互相勾結，興風作浪。國際社會應保持高度警惕，堅持團結合作，摒棄「雙重標準」，幫助阿富汗有效打擊各類恐怖勢力，堅決防止阿富汗再度成為恐怖組織集散地。

耿爽表示，基於上述考慮，中方支持塔利班制裁委監測小組授權延期，在剛才的表決中投了贊成票。希望小組嚴格落實安理會授權，密切追蹤阿富汗境內恐怖威脅情勢，及時向安理會報告。

他說，中方一直主張監測小組應與阿富汗當局直接接觸，並建立有效的溝通管道。我們讚賞決議寫入鼓勵監測小組訪阿並與阿富汗各方交流的內容，希望小組訪問能盡快順利成行。

他表示，正如決議序言段落所言，安理會要確保制裁機制有效促進阿富汗和平穩定，並根據地面情勢做出必要調整。阿富汗局勢獨立評估也提出類似的意見。結合當前情勢，中方認為安理會應及時調整制裁措施，以協助國際社會同阿務實接觸，避免對阿富汗民生發展造成負面影響。

耿爽說，作為第一步，參考以往作法和各方實踐，安理會應考慮盡快恢復對部分阿塔官員的旅行豁免。中方一貫主張，旅行豁免是便利對話接觸的必要工具，不應用作施壓籌碼。我們在磋商過程中提出具體建議，遺憾的是未能在決議草案中得到反映。

他說，我們希望安理會成員就此保持溝通，展現務實靈活態度，爭取盡快找到滿足各方關切的解決方案，為下階段與阿富汗當局對話接觸提供有力支持。