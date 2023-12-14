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選舉反中、當選親中？阿根廷新總統對華態度大轉彎

聯合報／ 大陸中心／即時報導
阿根廷新總統米雷伊10日宣誓就職後，在總統府玫瑰宮陽台上向民眾發表演說。（新華社）
阿根廷新總統米雷伊10日宣誓就職後，在總統府玫瑰宮陽台上向民眾發表演說。（新華社）

選前態度明顯反中的阿根廷新任總統米雷伊，選後對中國大陸的態度立刻出現髮夾彎。米雷伊不僅在就任次日即會見大陸國家主席習近平的特使，強調將繼續堅定奉行一個中國原則。據阿根廷媒體報導，米雷伊還致函北京，請求中國支持並加快推進兩國貨幣互換，擴大上屆政府與中方達成的貨幣互換協議。

米雷伊8月在大選初選期間接受彭博專訪時，主張凍結與中國的關係。米雷伊當時說：「中國人民沒有自由可言，他們不能做自己想做的事，一旦做了就會送命…你們會和刺客交易嗎？」他所說的「刺客」指的就是北京政府。

在米雷伊正式就任前，美國之音也曾報導，在外交政策方面，米雷伊支持美國和以色列，對阿根廷主要貿易夥伴巴西和中國態度冷淡，其候任外長蒙迪諾（Diana Mondino）此前還表示，米雷伊領導下的阿根廷無意加入包括中國和俄羅斯在內的金磚國家集團。

不過，米雷伊對中國的態度在就任後很快就出現轉變。米雷伊本月10日就任，大陸派出全國人大常委會副委員長武維華為大陸國家主席習近平的特使，出席米雷伊的就職典禮。米雷伊次日即在總統府會見武維華。

據新華社報導，米雷伊感謝習近平派特使出席其就職儀式，請武維華轉達他對習近平的問候。米雷伊並表示，新政府高度重視阿中關係，將繼續堅定奉行一個中國原則。阿中兩國經濟互補性很強，阿方願進一步促進兩國經貿、人文各領域交流合作深入發展。

當地時間12日，阿根廷《民族報》（La Nación）則援引阿根廷高層消息人士的話稱，米雷伊還致函北京，請求中方支持並加快推進兩國貨幣互換，擴大上屆政府與中方達成的貨幣互換協議。

消息人士並稱，米雷伊早前接見來自中國的官方代表團，阿根廷外交部長蒙迪諾參加了會談。報導指出，競選期間，米雷伊曾堅稱自己的政府「不會與共產主義國家產生聯繫」，但現在他正在重新審視這樣的想法。這場會談體現了米雷伊修復對華關係的緊迫性。

在大陸外交部13日記者會上，路透記者曾提問有關阿根廷已就中阿貨幣互換安排致函中國一事，大陸外交部發言人毛寧表示，關於中國和阿根廷本幣互換安排問題，建議向中方主管部門了解。

針對兩國關係，毛寧則說，中國和阿根廷同為發展中大國和重要新興經濟體，是全面戰略夥伴，兩國關係發展態勢良好。中國始終從戰略高度和長遠角度重視中阿關係發展，願同阿根廷新政府一道，推動中阿全面戰略夥伴關係持續、穩定向前發展。

中阿兩國早在2009年就簽訂貨幣互換協議，今年6月續簽後，規模更提高到至人民幣1,300億元/4.5兆披索。中國大陸是阿根廷第二大貿易夥伴，更是阿根廷大豆和牛肉最大買家。

米雷伊就任次日就在總統府會見習近平特使、大陸全國人大常委會副委員長武維華（左三）。（新華社）
米雷伊就任次日就在總統府會見習近平特使、大陸全國人大常委會副委員長武維華（左三）。（新華社）

米雷伊 阿根廷 習近平

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