共軍上月4度接近台敏感鄰接區

路透報導，台灣安全官員表示，台灣軍方上個月四度驅離接近台灣敏感鄰接區的共軍。台灣當局認為這是明年關鍵大選前，中國加強「恐嚇」選民的行動。

根據多名台灣安全官員說法，及總結中國此次行動的台灣內部備忘錄內容，中國空軍及海軍十一月在距台灣海岸廿四浬（四十四公里）的鄰接區進行了四次協調軍事演習。

備忘錄指出，共軍的軍事舉動是「多方面干預選舉行動」一環，手段包括與台灣政治人物的交流活動，以及散布不實訊息，以影響輿論。

一名不願具名的官員表示，這波在鄰接區的演習是在「模擬入侵，並試探我們國軍的反應」。這名消息人士還說，台灣派出軍隊將共軍驅離。

中國國防部並未回應路透的置評請求。

台灣官員表示，中國十一月的活動還包括連續二天有中國氣球飛過敏感的台灣海峽中線，以及海洋科學考察船接近台灣東部與西部外海的鄰接區。

據消息人士說法，十一月時，有一艘中國商用拖船進入台灣南部領海，即距離台灣海岸十二浬內區域。

這名官員表示：「他們是在透過這些軍事與非軍事勢力表明，在持續升高緊張情勢的同時，他們隨時都能對台灣做點什麼事。這顯然是心理戰術。他們每天都在散布『戰爭與和平』的訊息。」

另一名台灣官員形容中國的軍事演習是北京升高「灰色地帶」戰爭行動的一部分，要透過一再的軍演削弱台灣，並以此「恐嚇」台灣選民。

這名官員指出，「他們（中國）想讓自己的預言看起來可能成真」，也就是如果民進黨繼續掌權就可能與中國爆發戰爭。