陸國安部以西安事變擒蔣為例 強調「隱蔽戰線」的重要

國軍近來頻頻傳出遭中共滲透，大陸國安部12日則以1936年12月12日震驚中外的「西安事變」為例指出，「在這一重大歷史事變中，隱蔽戰線在中共中央領導下，積極對國民黨上層人士和軍官將領宣傳抗日政策和民族大義，開展了卓有成效的聯絡工作，為建立廣泛的抗日民族統一戰線發揮重要作用。」

「隱蔽戰線」即特務系統，大陸近年多次強調「隱蔽戰線」的重要性。今年7月14日，中共更罕見地在北京舉行隱蔽戰線表彰大會，中共中央政法委書記陳文清在會上要求，各級黨委政法委和各有關部門要高度重視、關心支持隱蔽戰線工作，為國家安全機關依法履職提供有力保障。

表彰大會召開當天，大陸「國安宣工作室」還發布宣傳影片《有我》，當中提及2023年4月遭中共以涉嫌分裂國家罪逮捕的台灣人楊智淵。楊智淵是中共以涉嫌分裂國家罪、煽動分裂國家罪對「台獨分子」追究刑事責任的首例案件。

大陸國安部微信公眾號12日發文指出，1935年12月，毛澤東在瓦窯堡會議上明確提出，中共的基本策略任務是建立廣泛的抗日民族統一戰線。此後，中共中央領導隱蔽戰線，通過各種渠道向各派上層人士宣傳中共「停止內戰、一致抗日」主張。

中共中央高度重視聯絡西北抗日力量，決定對駐紮西北的張學良東北軍和楊虎城第十七路軍開展統戰聯絡工作。毛澤東親自撰寫信件，派地下黨員汪鋒送往楊虎城處，轉達合作抗日意向。楊虎城接信後，立即邀請中共隱蔽戰線的王世英、南漢辰赴西安密談，進一步了解了中共的政策要求，達成合作的初步協議。

1935年10月陜北榆林橋戰役中，中共紅軍殲滅東北軍主力619團，俘虜團長高福源。負責隱蔽戰線工作的李克農發現高福源值得爭取，多次找高福源談話，「巧妙教育感化」，之後高福源主動牽線搭橋，張學良同意與中共派出的代表會晤。

1936年2月，李克農等人由高福源陪同前往洛川與張學良密會。李克農向張學良闡明中共的政策主張，說明東北軍只有同中共聯合抗日才有出路。經過長達半個多月的積極爭取，雙方觀點不斷接近。

1936年4月9日，周恩來、張學良在延安密會。張學良接受了中共「停止內戰、共同抗日」的政治主張。12月12日，張學良、楊虎城在西安臨潼「扣留」蔣介石，發動西安事變。

西安事變導致蔣介石剿共挫敗，蔣介石在《西安半月記》中稱：「此次事變，為我國民革命過程中一大頓挫。八年剿匪之功，預計將於兩星期至一個月可竟全力者，幾全毀於一旦。」