快訊

總統候選人號次抽籤結果出爐！ 柯盈配1號、賴蕭配2號、侯康配3號

本周「血型+生肖」財運TOP5！ O型這生肖「有一波大好運」

親友稱呼露餡！傅孟柏遭爆秘婚 低調娶交往10年經紀人女友

香港區議會選舉投票率27.54% 為1997年後最低

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
圖為香港第七屆區議會一般選舉投票結束後，11日凌晨1時許，銅鑼灣皇仁書院點票站工作人員正在進行點票工作。（中新社）
圖為香港第七屆區議會一般選舉投票結束後，11日凌晨1時許，銅鑼灣皇仁書院點票站工作人員正在進行點票工作。（中新社）

香港官方公布，12月10日舉行的區議會選舉地方選區投票率為27.54%，為1997年香港回歸中國大陸以來的最低水準。香港區議會選舉官網的數據顯示，這次選舉共有逾119.3萬人投票。

這次區議會選舉，地區直選的投票截止時間為10日晚間10時半，但在接近晚上7時40分，多區投票站的電腦系統出現故障，有選民無法投票。 選舉管理委員會最後宣布，投票時間延長1個半小時至午夜12時。

綜合網路媒體《香港01》和《明報》報導，香港特首李家超在投票結束後到點票站視察時說，他非常重視及高度關注系統故障事件，已要求組成專責調查小組調查這起事件，找出問題原因，確保同類事件不再發生。

《星島日報》報導，香港選管會主席陸啟康11日就系統故障哽咽致歉。 陸啟康說，點票工作已差不多完成，即使期間出現系統故障，工作人員還是同心協力完成點票工作，並再次向受影響人士致歉。

今年的區議會選舉是香港調整選舉制度後的首次，其中直選席次由原本452席大減至88席。 另，任何人士參選前必須先取得「地區委員會」即俗稱「三會」的各三名委員提名。「 由於最終沒有非建制派人士成為候選人，本屆區選只有建制派人士參選」。

不計今年這次選舉，香港在1997年後六次區議會選舉，投票率最低的是1999年，僅35.82%；最高則是2019年反送中運動期間舉行的區選，投票率達破紀錄的71%。

投票率 香港回歸

延伸閱讀

「候選人都傾向一邊」…香港舉行「愛國者」區議會選舉 首次無民主派參選

香港區選投票率首小時3.12%低於上屆 部署逾萬警力維安

港官員發聲批周庭 港特首說要終身追捕

港首輛雙層氫能巴士最快下月載客 初期行走九龍線

相關新聞

中菲仁愛礁再爆衝突 小馬可仕批陸海警船舉動危險

中菲10日於南海仁愛礁附近海域再爆衝突，菲律賓海岸警衛隊表示，一艘菲律賓船隻周日在執行補給任務時，被一艘中國海警船撞擊，...

香港區議會選舉投票率27.54% 為1997年後最低

香港官方公布，12月10日舉行的區議會選舉地方選區投票率為27.54%，為1997年香港回歸中國大陸以來的最低水準。香港...

習近平力推「楓橋經驗」 當年掀起文革 如今變維穩利器

中共總書記習近平近年來不斷強調「楓橋經驗」，不僅日益引發外界關注，甚至擔心中國大陸是否將再度發動階級鬥爭。究竟何謂「楓橋經驗」？大陸官方此刻重提「社會主義改造」時期的政治術語，真正的目的為何？

觀察站／香港新區選 不看民意 只求過場

香港新一屆區議會選舉十日舉行。香港區議會經歷了特殊的歷史進程，這令今次的香港區議會選舉有了特殊的背景，於是有了這天特殊的...

港區議會直選 萬警戒備投票冷

香港新一屆區議會選舉投票十日舉行，在新改變的選舉制度下，香港區議會地區直選縮小到八十八席，地區直選投票率大幅低於上屆，沒...

台德論壇關注中共威脅 指台灣有權享民主和平

今天是國際人權日，來自德國的師生團體來台參與交流論壇，給處在中共武力威脅下的台灣更多關注，並向全球呼籲，台灣人民有權利繼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。