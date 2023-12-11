香港區議會選舉投票率27.54% 為1997年後最低

香港官方公布，12月10日舉行的區議會選舉地方選區投票率為27.54%，為1997年香港回歸中國大陸以來的最低水準。香港區議會選舉官網的數據顯示，這次選舉共有逾119.3萬人投票。

這次區議會選舉，地區直選的投票截止時間為10日晚間10時半，但在接近晚上7時40分，多區投票站的電腦系統出現故障，有選民無法投票。 選舉管理委員會最後宣布，投票時間延長1個半小時至午夜12時。

綜合網路媒體《香港01》和《明報》報導，香港特首李家超在投票結束後到點票站視察時說，他非常重視及高度關注系統故障事件，已要求組成專責調查小組調查這起事件，找出問題原因，確保同類事件不再發生。

《星島日報》報導，香港選管會主席陸啟康11日就系統故障哽咽致歉。 陸啟康說，點票工作已差不多完成，即使期間出現系統故障，工作人員還是同心協力完成點票工作，並再次向受影響人士致歉。

今年的區議會選舉是香港調整選舉制度後的首次，其中直選席次由原本452席大減至88席。 另，任何人士參選前必須先取得「地區委員會」即俗稱「三會」的各三名委員提名。「 由於最終沒有非建制派人士成為候選人，本屆區選只有建制派人士參選」。

不計今年這次選舉，香港在1997年後六次區議會選舉，投票率最低的是1999年，僅35.82%；最高則是2019年反送中運動期間舉行的區選，投票率達破紀錄的71%。