西藏流亡政權憂遭中國同化…秘密談判有用嗎？學者這樣看

流亡印度的藏人行政中央司政邊巴次仁在維也納接受德國之聲採訪時披露，自2023年初以來，西藏流亡政府就在和中國方面通過「秘密管道」舉行談判，關注達賴喇嘛返回西藏等一系列議題。邊巴次仁說，會談仍處於早期階段，但雙方都希望重新建立正式的溝通管道。不過他並沒有透露參與談判的官員姓名。

邊巴次仁的這一表態意義重大，因為中國官方與流往藏人組織之間的正式談判在2010年就宣告停滯。

會談能否取得突破？

中共政權自1951年起統治西藏，並且在藏人1959年起義反抗失敗後，全面取締了政教合一的西藏地方政權。十四世達賴喇嘛也從那時起流亡印度，並在達蘭薩拉設立藏人流亡政權。北京方面聲稱，西藏數百年來一直是中國的一部分，但是不少藏人不認同這一說法，並強調在若干歷史時期西藏都擁有自治權。

中國當局多年來一直指責達賴喇嘛以及流亡藏人組織試圖推動西藏獨立，認為藏人精神領袖是「分裂分子」和「披著袈裟的狼」。但達賴喇嘛本人則一再表示，他只是尋求西藏真正的自治，而非脫離中國。

長年研究西藏問題的倫敦國王學院國際關系學教授潘特(Harsh V. Pant)因此認為，在這種背景下，當前的秘密會談不太能取得什麼成果。「各種形式的私下對話已經持續了一段時間，但迄今沒有任何成果。」

潘特指出，習近平在全球範圍內開啟了多條戰線，但現在正尋求回退一步。「全球各方的抵制力度超過預期，而且中國經濟正處於疲軟階段，因此習近平有推動緩和的動機。」不過，潘特同時也認為，習近平在西藏問題上不太可能做出太大讓步。

擔心中國同化西藏青少年

如今，許多西藏人都擔心他們的傳統佛教文化遭到中國政治和經濟的全面侵蝕。藏人行政中央司政邊巴次仁近期出訪美國、加拿大、拉美地區、歐洲，就指責中國當局對藏人實行單一文化宣教，還試圖消弭西藏的民族認同，對藏人的政治活動予以打壓。邊巴次仁認為，北京正通過全面監控、反間諜法案、大面積收集敏感數據等措施制造持續的恐懼狀態。

此外，中國當局還被指控在西藏開辦具有殖民色彩的寄宿制學校，造成少年兒童脫離了他們的家庭、傳統文化、語言和宗教。美國方面甚至在8月份表示，將對推行「強制同化」西藏少年兒童的中國官員實施簽證制裁，因為聯合國專家指出約有100萬藏人少兒被迫與家庭分離。

邊巴次仁指出，中國政府想通過此類同化手段來避免今後的民族衝突，「我認為他們正尋求一種既能控制西藏局勢、又不會丟面子的方式。他們知道現狀是不可持續的。」

轉世靈童問題

在採訪中，邊巴次仁還提到了達賴喇嘛的轉世問題。他說，流亡藏人政權「並不關心」中國政府試圖控制達賴喇嘛轉世。現年88歲的達賴喇嘛此前已經表示，他可能會打破佛教傳統，選擇自己的轉世靈童，或者宣布終結轉世機制。因為他擔心北京可能會借轉世挑選和培養一名順從的繼任者。

邊巴次仁則說，無神論的中國政權其實並不相信死後還會有生命轉世，官員也不理解藏傳佛教的轉世概念。「一個不信教的無神論政權怎麼能負責尋找達賴喇嘛轉世靈童呢？」

這位流亡藏人政權負責人還呼籲國際社會加大支持，並指出美國是全球唯一擁有涉藏法案的國家。美國國會2020年通過《西藏政策與支持法案》，奠定了美國官方的涉藏政策：藏傳佛教領袖的繼任人選應完全由藏傳佛教信眾決定，不應受中國當局的干涉。

在談到歐盟時，邊巴次仁則說，歐盟「在很多方面都存在裂痕」，並呼籲歐盟對中國採取更加一致的外交和經貿政策。

邊巴次仁表示，他與散落世界各地的約15萬藏人保持定期聯繫，但這只佔藏人總數的2%。630萬藏人仍生活在中國。他透露，一些流亡藏人對與中國政府的談判缺乏進展愈發沮喪。

不過，邊巴次仁依舊對西藏事業的未來充滿希望，「境內外的藏人都有一種堅定不移的精神，我們永遠不放棄我們的鬥爭。」

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