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中國多種呼吸道疾病併發 檢測劑需求激增

中央社／ 香港7日電
中國北方爆發呼吸道傳染疾病，兒童尤為嚴重，醫院人滿為患。（路透）
中國北方爆發呼吸道傳染疾病，兒童尤為嚴重，醫院人滿為患。（路透）

中國大陸正爆發多種呼吸道疾病，包括流感、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、肺炎黴漿菌等多種病毒併發，醫院人滿為患，檢測劑需求也因此激增。

星島日報今天發自北京的報導表示，由於流感等多種病毒併發，民眾對各類檢測試劑的需求量大幅增長，根據電商「美團買藥」健康指數，流感試劑月增超過14倍、肺炎黴漿菌試劑盒月增超過12倍。

據報導，因應呼吸道病毒同時爆發，中國大陸有外賣平台近期推出居家快檢服務，可以檢測12種與呼吸道有關的病毒，運作方法是市民在平台下單後，送檢員隨即上門收集樣本，然後送到實驗室檢測，數小時後市民可以在網上查詢結果，準確性和靈敏度高於一般檢測。

報導表示，有網友擔憂官方將會重新啟用COVID-19爆發時的健康碼，以防控這次併發的流感、肺炎黴漿菌等疾病。

中國國家衛健委11月底曾指出，近期多種呼吸道病原體同時發作，包括流感、肺炎黴漿菌及COIVD-19等。

流感 黴漿菌 肺炎

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