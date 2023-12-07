聽新聞
test
0:00 / 0:00

南海不平靜 共軍近月軍演14次

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

南海近期頗為緊張，不僅有美菲澳等國軍艦的頻頻巡航，共軍方面動作也多，官方披露的軍演相關航行警告，近月來就至少已有十四次之多。不過共軍與美軍的戰區領導通話等機制仍未真正恢復，雙方在南海的接觸也仍未藉由高層軍事溝通管道來緩解。

共軍近期多次在南海進行軍事演習、軍事訓練與實彈射擊。最新的是大陸海南海事局六日發布航行警告，指出七日至八日將在南海某海域進行軍事訓練，這已是十一月以來第十四次的軍演訊息。官方披露的南海軍演，分別由廣西、廣東、海南三地的海事局發布航行警告，地點涵蓋南海北部灣、海南島附近等水域。

美軍為首的美國盟國軍隊，最近在南海與共軍發生多次緊張接觸，尤其是在西沙領海、仁愛暗沙、美濟礁等區域，並多次互相指責對方的軍事行為不安全。共軍則點名美國是「南海和平穩定的最大威脅」，批其「蓄意攪局南海，嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞地區和平穩定，嚴重違反國際法和國際關係基本準則」。

中共軍媒解放軍報昨日在頭版刊出關於南部戰區聯合參謀的文章，影音版揭露一位參謀描述戰區指揮廳情景指出，在偌大指揮大廳裡，陸軍、海軍、空軍、火箭軍各個軍種都在一起，全時盯著海防、邊防、空防各類情況，「一草一木都在我們的全維掌握之中」；另一名參謀則表示，「對手在不斷給我們出招、我們必然要接招應招，我們也在主動出招，積極塑造有利於我的戰場態勢」。

此前在十一月的舊金山拜習會，雙方表示要恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議、中美兩軍戰區領導通話等，但目前並未有具體消息傳出。美軍印太司令部副司令斯克倫卡中將八月曾公開指責共軍南部戰區拒絕與美軍印太司令部指揮官溝通，造成戰爭風險上升。

南海 共軍 美軍

延伸閱讀

立法管制軍營外與軍演攝影 肇因助訓美軍遭拍攝曝光

國軍驗證紅色沙灘 揭仲：對共軍登島作戰轉型缺乏認識

學者：共軍壓縮國軍對台海防衛戰略縱深 我須預作因應

愈來愈在意！圍堵中國擴張 菲律賓找法國合作

相關新聞

王毅與布林肯通話 促美不得縱容台獨

中美元首會晤甫於上個月中旬落幕，在中歐峰會今日登場前，大陸外長王毅六日再次與美國國務卿布林肯通電話，強調當前雙方重要任務...

南海不平靜 共軍近月軍演14次

南海近期頗為緊張，不僅有美菲澳等國軍艦的頻頻巡航，共軍方面動作也多，官方披露的軍演相關航行警告，近月來就至少已有十四次之...

李強會新加坡準接班人 推合作升級

大陸國務院總理李強六日會見新加坡副總理兼財政部長黃循財時表示，中方願和新方一道，以進一步升級自貿協定為契機，推動中新合作...

英制裁3家「參與俄軍供應鏈」中企 陸使館：將堅決回擊

英國政府6日宣布46項針對多國實體和個人的新制裁，理由是它們參與俄羅斯軍事供應鏈，幫助其維持對烏克蘭的入侵，其中包括3家...

王毅會緬甸外長：相信緬方會一如既往支持中國統一大業

大陸即將在7日與部分東南亞國家舉行瀾湄合作第八次外長會，中共外事辦主任兼外長王毅先向緬甸副總理兼外長強調，大陸從不干涉緬...

李強會黃循財 推動大陸與新加坡合作升級

被新加坡總理李顯龍提為「接班人」後，新加坡副總理兼財政部長黃循財近日訪問中國大陸，6日在北京與大陸國務院總理李強舉行會見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。