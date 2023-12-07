南海不平靜 共軍近月軍演14次

南海近期頗為緊張，不僅有美菲澳等國軍艦的頻頻巡航，共軍方面動作也多，官方披露的軍演相關航行警告，近月來就至少已有十四次之多。不過共軍與美軍的戰區領導通話等機制仍未真正恢復，雙方在南海的接觸也仍未藉由高層軍事溝通管道來緩解。

共軍近期多次在南海進行軍事演習、軍事訓練與實彈射擊。最新的是大陸海南海事局六日發布航行警告，指出七日至八日將在南海某海域進行軍事訓練，這已是十一月以來第十四次的軍演訊息。官方披露的南海軍演，分別由廣西、廣東、海南三地的海事局發布航行警告，地點涵蓋南海北部灣、海南島附近等水域。

美軍為首的美國盟國軍隊，最近在南海與共軍發生多次緊張接觸，尤其是在西沙領海、仁愛暗沙、美濟礁等區域，並多次互相指責對方的軍事行為不安全。共軍則點名美國是「南海和平穩定的最大威脅」，批其「蓄意攪局南海，嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞地區和平穩定，嚴重違反國際法和國際關係基本準則」。

中共軍媒解放軍報昨日在頭版刊出關於南部戰區聯合參謀的文章，影音版揭露一位參謀描述戰區指揮廳情景指出，在偌大指揮大廳裡，陸軍、海軍、空軍、火箭軍各個軍種都在一起，全時盯著海防、邊防、空防各類情況，「一草一木都在我們的全維掌握之中」；另一名參謀則表示，「對手在不斷給我們出招、我們必然要接招應招，我們也在主動出招，積極塑造有利於我的戰場態勢」。

此前在十一月的舊金山拜習會，雙方表示要恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議、中美兩軍戰區領導通話等，但目前並未有具體消息傳出。美軍印太司令部副司令斯克倫卡中將八月曾公開指責共軍南部戰區拒絕與美軍印太司令部指揮官溝通，造成戰爭風險上升。