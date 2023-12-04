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菲律賓不滿130艘大陸漁船聚集南沙群島牛軛礁 陸外交部：合法
針對菲律賓政府對逾130艘中國漁船聚集在南沙群島牛軛礁周邊表達擔憂，大陸外交部發言人對此回應稱，中國漁船在該海域作業合法，菲律賓官方不應說三道四。
牛軛礁位於南沙群島九章群礁東北端，為環礁中最大的礁盤，退潮時出露，因狀如牛軛，故名。牛軛礁在菲律賓專屬經濟區（EEZ）內，但北京當局一向堅稱擁有主權。
大陸外交部發言人汪文斌4日在例行記者會上說，牛軛礁是中國南沙群島的一部分，包括牛軛礁及其附近海域在內的南中國海相關海域，向來是中方漁船的重要作業區和避風點，中方漁船在該海域作業、避風合理合法，菲方不應該說三道四。
據外電報導，菲律賓海岸防衛隊3日表示，在牛軛礁觀測到中國海上民兵船數量以「驚人」幅度增加，從今年11月的111艘增加到超過135艘。菲律賓海岸防衛稱，將堅定不移地致力維護海上防禦、安全及海洋環境。
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