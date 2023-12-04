陸疫情燒 廣東、北京重現健康碼

中國大陸近期各地呼吸道疾病疫情持續上升，包含黴漿菌感染病例激增，儘管官方強調未發現新病毒或細菌導致新傳染病，但香港明報引述消息指，廣東、四川、福建、陝西、北京等地「綠碼」（健康碼）重出江湖；浙江義烏近日更發出「保存十天以上存糧」倡議書，呼籲民眾「家庭儲糧，有備無患」，引發民眾憂心「是否又要再封（控）？」

綜合陸媒報導，大陸今年冬季呼吸道疾病病例急速攀升，引起關注。義烏官方微信號「中國義烏」一日突然發出消息，以「保存十天以上存糧」為主題指出，「民以食為天，食以糧為先」，為增強全社會應急能力，提升城鄉居民儲糧水準，建構政府引導、企業為主、家庭參與的社會化儲糧方式，日前，義烏市糧食安全工作協調小組辦公室向全體市民發出社會化儲糧倡議。

倡議書還提到，「家庭儲糧，有備無患」。若城鄉居民以家庭日均口糧消耗量計算，應維持十天以上存糧。社會儲糧，全民參與。全市黨政機關、人民團體、企事業單位、學校、廣大市民和糧食企業都要做「社會儲糧」的積極參與者。而各部門、單位儲糧應維持不少於上年度十五天日均消耗量庫存。

不過，此文章原出處頁面已無法打開，但截至昨下午，在署名「義烏市商務局」頁面仍可見到相關內容。

此外，大陸各地已下線約一年的健康碼，最近多地傳出重新測試上線。河南日報報業集團旗下「頂端新聞」報導，網上消息顯示，廣東「粵康碼」和四川「天府健康通」日前重新上線，時間大約在一日下午五時。

健康碼疑似重出江湖，在微博上引起熱烈討論。不少網友紛紛打開自己的健康碼確認，並留言表示「太好了，我的健康碼是綠碼了」；「#告別健康碼#」標籤下有人留言說：「好像又回來了。」還有人說，恐怖的綠碼，看到這顏色渾身雞皮疙瘩都起來了。