丁薛祥會見阿聯酋總統：中國支援巴勒斯坦維護民族權利

據新華社凌晨報導，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥昨11月30日在杜拜會見了阿聯酋總統穆罕默德。丁薛祥強調， 中國將繼續站在和平公道一邊，支援巴勒斯坦人民維護民族權利的正義事業，推動早日落實「兩國方案」，實現巴勒斯坦問題全面公正持久解決。

丁薛祥是應哈薩克、與土庫曼之邀，於11月26日至30日訪問哈薩克、土庫曼史丹並舉行中哈合作委員會第十一次會議、中土合作委員會第六次會議。這則報導中丁薛祥卻突然現身阿聯酋，顯然是藉行程之便，另增添訪問阿聯酋的行程，由中亞風塵僕僕飛到中東。

丁薛祥指出，中方讚賞阿聯酋為籌備聯合國氣候變化杜拜大會所作努力，祝賀阿聯酋加入金磚國家大家庭，願與阿方在多邊平臺加強協調，踐行真正的多邊主義，維護國際公平正義。

他表示，習近平主席2018年訪問阿聯酋，翻開了中阿關係新篇章。相信在兩國元首戰略引領下，雙邊關係將取得更大發展。 明年是中阿建交40周年，雙方要進一步鞏固政治互信，加強務實合作，高品質共建一帶一路，共同推動中國同阿拉伯國家、海合會國家合作達到新水準。

談及以巴問題，丁薛祥強調，中國在巴以問題上的立場是明確的，就是呼籲相關各方立即停火止戰，保護平民，防止衝突擴大。 中國將繼續站在和平公道一邊，支援巴勒斯坦人民維護民族權利的正義事業，推動早日落實「兩國方案」，實現巴勒斯坦問題全面公正持久解決。 中方願同阿方共同努力，推動局勢儘快降溫，共促地區早日恢復和平安寧。

穆罕默德表示，在習近平主席的關心和指引下，阿中關係取得長足進步，阿方永遠不會忘記中方在抗擊新冠疫情時提供的寶貴支持，堅信未來兩國合作將取得更大成就，阿中友好的紐帶將更加牢固。 感謝中國堅定支援巴勒斯坦正義事業，高度讚賞中方的公正立場，願同中方在國際地區事務中密切協作，共同推進地區和世界和平與發展事業。