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郭台銘退選總統 大陸國台辦僅十字回應

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦陳斌華29日主持記者會，對於郭台銘退選，僅表示「我們注意到了有關報導」。攝影／記者陳政錄
大陸國台辦陳斌華29日主持記者會，對於郭台銘退選，僅表示「我們注意到了有關報導」。攝影／記者陳政錄

大陸國台辦29日召開例行記者會，發言人陳斌華屢次就台灣2024大選議題表態，尤其是針對民進黨候選人賴清德、蕭美琴，和國民黨候選人侯友宜的提問，但在同場記者會上，面對媒體關注藍白合破局後，鴻海創辦人郭台銘宣布退出選舉，陳斌華僅以十個字做出回應，「我們注意到了有關報導。」

隨藍白合破局，鴻海創辦人郭台銘日前也宣布退出2024台灣大選，表示「為台灣的未來，選擇成全」，面對媒體關注，國台辦對此有何評論時，陳斌華做出上述回應。

另，對於先前藍白合破局後，國台辦發布回應稱尊重台灣現行社會制度，陳斌華進一步表示，第一，我們的態度非常明確，我們尊重台灣地區的社會制度；第二點，當前，台灣面臨和平與戰爭、繁榮與衰退兩條路、兩種前景的關鍵抉擇。希望廣大台灣同胞認清利害、明辨是非，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，共同推動兩岸關係重回和平發展正確軌道、共享兩岸關係和平發展紅利。

至於有外媒報導，藍白未能整合，台海局勢恐再次緊張，陳斌華說，這顯示，「台獨」之危害，世人皆知，連外國媒體也日益看清「台獨」分裂勢力及其活動會造成台海局勢緊張動盪。

他說，目前，台灣正面臨和平與戰爭、繁榮與衰退兩條道路、兩種前景的關鍵抉擇。希望廣大台灣同胞認清「台獨工作者」就是「麻煩製造者」、「戰爭製造者」，認清「獨獨配」就是「害台配」，堅決反對「台獨」，推動兩岸關係重回和平發展正確軌道。

在此之前，對陸媒《環球時報》揭露，鴻海旗下的富士康在中國大陸多地遭到調稅務稽查，大陸國台辦另一發言人朱鳳蓮曾回應稱，這是正常的執法行為，並稱台企在大陸分享增長紅利，獲得長足發展的同時，也應承擔相應社會責任，為推動兩岸關係和平發展發揮積極作用。

藍白合 台獨 陳斌華

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