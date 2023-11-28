福建艦測試靜載發射 估年底海試

中共航艦發展引起外媒關注，據美國媒體披露，中共最新型航艦「福建艦」開始對其電磁彈射系統進行「靜載」發射測試，為其下一步「海試」做準備。中國大陸網路軍事頻道預測，福建艦很有可能在今年底前展開首次海試，並預計於二○二五年正式服役。

美國「海軍新聞」（Naval News）指出，根據中國和西方社交媒體廿六日流傳的影片顯示，一個測試飛行器（俗稱小紅車）從福建艦的兩個前彈射器位置之一發射，隨後落入福建艦前方水域。報導稱，此前，一艘用於移動船體部件的大型駁船（貨物運輸船）也從福建艦前方的繫泊位置移走，為測試讓路。

網傳福建艦近日對其電磁彈射系統，以「彈射小車」進行靜載發射測試。圖／取自「Ｘ」 美國之音指出，這種電磁彈射測試稱為「靜載」（dead load）測試，對於所有配備彈射器的航空母艦都很常見。例如，最近在土倫的法國海軍航艦「戴高樂號」在大修之後，也曾進行過彈射測試。

大陸網路軍事頻道「健談視界」則稱，上周末有幸運的民航乘客拍到了福建艦「彈射小車」的場景。

文章稱，之所以要彈射「小車」，是測試航艦的電磁彈射系統。簡單來說，就是用一輛小車模擬艦載機—尤其是重量上，來測試航艦的電磁彈射系統是否正常，是否達到設計中的某些參數。

就測試情況，文章描述，這輛重達幾十噸的試驗車，被甲板上電磁彈射系統彈出後，快速飛出甲板落入海面（所以能看到巨大水花），而後會由拖船打撈送返航母，再次進行彈射測試。

「健談視界」指出，近日網上流傳的影片顯示，福建艦是在造船廠的港口內進行彈射系統測試。但電磁彈射器並不是此時才開始測試，在此之前應已在陸地上進行了各種測試。因此可推測，福建艦在港池完成彈射小車之後的下一步，大概就要出海進行首次海試了。

「健談視界」預期，從時間點來看，福建艦的首次海試很有可能將在今年底前進行。

福建艦是中共第三艘航艦，也是第一艘配備電磁彈射裝置的航艦，於二○一八年在上海江南造船廠開工建造。福建艦滿載排水量達八萬餘噸，長度約三一六公尺，約可搭載四十架戰機。二○二二年六月十七日，福建艦下水命名儀式在江南造船廠舉行。

美國之音引述美國分析人士的看法指出，福建艦設計建造的目標是用於「後美國亞洲」的環境，直接挑戰美國的海軍力量。亦有分析指，屆時解放軍將更有能力推遲或阻止美軍協防台灣。