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陸使館指控金融時報 汙蔑中國在北極開展的國際合作

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖為由大陸官方組織的北冰洋科學考察隊，於今年9月5日搭乘「雪龍2」號極地科考破冰船抵達北緯90度暨北極點區域。（新華社）
圖為由大陸官方組織的北冰洋科學考察隊，於今年9月5日搭乘「雪龍2」號極地科考破冰船抵達北緯90度暨北極點區域。（新華社）

大陸駐英國使館25日以發言人名義發布新聞稿，駁斥《金融時報》日前一篇文章「汙蔑中國大陸北極國際合作」，指其渲染炒作「中國威脅論」，挑唆大國陣營對抗，充斥著冷戰思維與意識形態偏見，嚴重誤導受眾，「展現了作者的傲慢與淺薄」。

大陸駁斥的這篇文章是《金融時報》11月10日刊登的學者評論文章：《俄羅斯和中國正在北極開闢一條新的反西方戰線》。

該發言人強調，中國是近北極國家之一，這是不容否認的地理、自然和社會現實。和平與合作是當前北極形勢的主流。作為負責任大國，中國始終本著「尊重、合作、共贏、可持續」的基本原則，同北極地區所有國家開展各領域互利合作。

新聞稿稱，中國尊重北極國家在北極地區的主權、主權權利和管轄權，願意為北極和平、穩定、可持續發展作出積極貢獻。同時，相關方面也應尊重北極域外國家依法在北極開展活動的權利和自由，尊重國際社會在北極的整體利益。

陸使館發言表示，中國一貫主張國際社會加強合作，共同維護跨國基礎設施安全。波羅的海天然氣管線受損是一起不幸的海上事故。對於事故調查，中方主管機關始終與相關國家保持順暢溝通，並將繼續依據國際法提供必要協助。但在案件真相查明前，就臆測甚至挑唆大國關係，顯然別有用心，這於區域和平穩定無利，於世界團結發展無益。

北極 極地

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