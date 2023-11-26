共軍邊境演訓 解放軍報：堅決維護中緬邊境安全穩定

中共中央軍委機關報《解放軍報》11月26日發文表示，中國高度關注緬北有關衝突，敦促相關各方立即停火止戰。文中並強調，堅決維護中緬邊境安全穩定，這是雙方人民的共同心願與福祉所在。

解放軍報指出，中緬有著2,000多公里邊境線，作為山水相連的近鄰，中國始終堅持從戰略高度和長遠角度看待和發展中緬關係。文章稱，近年來，在雙方的共同努力下，兩國在全方位、多層次、寬領域的合作格局逐步形成，友誼不斷深化，在「一帶一路」框架下穩步推進中緬經濟走廊重點合作項目，結出豐碩成果，惠及兩國人民。

文章提到，由於多種原因，緬甸近期北部數個地區爆發武裝衝突，造成人員傷亡，安全情勢複雜嚴峻。中方高度關注緬北有關衝突，敦促相關各方立即停火止戰，展開和平對話，避免事態升級。同時，中方也從人道出發，付出極大努力，妥善安置並配合緬方救助避戰人員，積極協助第三國人員借道中國撤離。

解放軍報強調，維護好中緬邊境的安全穩定，是兩國人民的共同心願與福祉所在。近年來，中方同緬方密切溝通協調，實際加強邊境管控，為促進邊境地區經濟發展創造了良好條件。這次位中緬邊境中方一側舉行的實戰化演訓，將進一步強化官兵的憂患意識、危機意識、使命意識，全面檢驗和提升管邊控邊能力，確保一聲令下，能夠有效履行使命任務。

解放軍南部戰區25日公告，25日起將在位中緬邊境中方一側舉行實戰化演訓，以檢驗戰區部隊快速機動、邊境封控、火力打擊等作戰能力，隨時做好應對各類突發狀況準備。

據了解，10月底以來，緬甸武裝組織與軍政府在緬北地區發生大規模衝突，但此次局勢更為複雜，因涉及北京當局力圖打擊盤踞在中緬邊境的電信詐騙犯罪集團。

此前，緬甸民族武裝組織「三兄弟聯盟」以清剿電詐、推翻緬甸軍政府為號召，在中緬邊境、緬北果敢地區發起「1027」聯合軍事行動。「三兄弟聯盟」至今已成功占領緬甸東北方多個城鎮與上百軍事基地，並控制通往大陸的多條貿易路線，使中緬邊境陷入緊張。