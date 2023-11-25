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陸學者：明年不論誰勝選都應以恢復兩岸接觸為目標

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸學者王緝思認為，明年不論誰贏得總統大選，都應該以恢復兩岸接觸為目標，北京也會予以回應。圖為2020年1月10日民眾參加大選凱道晚會。（記者曾學仁／攝影）
大陸學者王緝思認為，明年不論誰贏得總統大選，都應該以恢復兩岸接觸為目標，北京也會予以回應。圖為2020年1月10日民眾參加大選凱道晚會。（記者曾學仁／攝影）

總統大選三方人馬底定，距離選舉僅不到50天，大陸學者認為，無論誰在明年的選舉中獲勝，都應當「謹慎行事，以恢復兩岸接觸為目標，而北京方面可能會予以同樣方式的回應」。

北京大學博雅講席教授王緝思23日在美國知名刊物《外交事務》（Foreign Affairs）雜誌撰文分析美中關係走向。王緝思被視為是在北京外交政策上有一定影響力的大陸國際關係學者之一，2008年至2016年曾任大陸外交部外交政策顧問委員會委員。

他坦承，當前局勢在許多方面確實與冷戰時期相似，包含雙方是僅有的超級大國、競爭也包含意識形態方面，但這些相似之處被一些重要的不同之處所抵消，尤其是雙方經貿聯繫，以及中共沒有像蘇聯那樣輸出馬克思主義。

對於不久前在舊金山舉行的拜習會，王緝思認為這重新點燃了使兩國關係回到穩定軌道、避免災難性衝突的希望。他強調，兩國政府理解中美競爭區別於冷戰的關鍵在於要承認二者的相似之處，欣然接受使當今局勢不似冷戰時期那般危險的不同之處，並努力將可能使局勢更加危險的不同之處的影響降到最低。

王緝思還提到，如果不及時阻止兩國關係的螺旋式下滑，其破壞性可能會比冷戰更大。他分析，部分原因基於雙方都有根植於政治與文化傳統中的假設，例如美國有觀點認為「非民主社會具有固有的危險性，傾向於動武」，大陸有觀點認為，除非國力超過美國，否則無法改變華盛頓傲慢而咄咄逼人的做法。

就涉台議題，他呼籲中美應當緩和在台灣問題上的緊張局勢。他強調北京方面仍然致力於和平統一，「美國和台灣當局應當盡其所能支持這一承諾，而不是迫使中國相信必須使用非和平手段」。他更提到，無論誰在明年的總統大選中獲勝，「都應當謹慎行事，以恢復兩岸接觸為目標，而北京方面可能會予以同樣方式的回應」。

北京大學 美國 冷戰

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