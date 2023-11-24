訪陸見李強、王毅 法外長：致力於與中國對話

大陸國務院總理李強24日在北京人民大會堂會見赴陸訪問的法國外長科隆納，李強表示，明年是中法建交60週年，雙方都在努力希望能有大發展、大突破。科隆納則說，法國致力於與中國對話。同日下午，大陸外長王毅與科隆納在北京大學舉行了中法高級別人文交流機制第六次全體會議。

大陸外交部發言人毛寧日前宣布，應外長王毅邀請，法國外長科隆納將於11月23日至24日訪華並舉行中法高級別人文交流機制第六次會議。

路透報導指出，科隆納此行目的在於鼓勵學生、遊客等兩國公民之間的交流。大陸外交部亦釋出善意，發言人毛寧24日宣布對法國在內的6個國家實行單方面免簽政策，在今年12月至明年11月期間，持普通護照赴中國大陸經商、旅遊觀光、探親訪友和過境，得享15天免簽入境。

科隆納24日上午會見李強後，在社群平台X（前推特）上寫道，自己很榮幸能獲得李強接見，她還提到，「我們正在與中國一起努力尋找應對全球氣候、生物多樣性和債務挑戰的答案，並深化和重新平衡我們的經濟關係。」