快訊

親民黨不分區李桐豪第一 老師傅宋楚瑜當「總教練」未入列

中國羽賽／左手重炮開轟 林俊易拍退世界第二金廷晉級8強

馬英九做完見證換郭台銘當桶箍 藍白在野整合還有戲？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中共駐斐濟大使：南太島國安全合作不是一些國家專利

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共駐斐濟大使周劍近日強調，南太島國安全合作不是一些國家專利。（圖／取自中共駐斐濟大使館官網）
中共駐斐濟大使周劍近日強調，南太島國安全合作不是一些國家專利。（圖／取自中共駐斐濟大使館官網）

中共近年來在南太平洋多有經營，也與索羅門群島簽訂安全協議，不過面對外界質疑，中共駐斐濟大使強調，「安全合作不是一些國家專利」，並指出現在已是21世紀了，太平洋島國都是獨立主權國家，有權制訂符合本國利益的安全政策，自主選擇開展安全合作的夥伴。

據中共駐斐濟使館官網23日消息，其駐斐濟大使周劍21日在官邸舉辦媒體吹風會，介紹斐濟總理蘭布卡（Sitiveni Rabuka）與中共領導人習近平在舊金山會晤情況。周劍指出，這是斐濟新政府上台以後兩國領導人首次會見。

這次吹風會上，周劍提到北京與太平洋島國開展合作乃基於地緣博弈考量的說法是謊言，「40多年來，中國在島國地區做的都是修路架橋的實事，島國人民迫切關心的難事，維護地區團結穩定的好事」。

而就中共與太平洋島國的安全合作，周劍指出，南太地區是島國人民自己的家園，不是域外大國的後院。中共與島國安全合作是按島國需要，經平等協商達成，「目的是幫助島國提升執法能力，維護社會穩定，受到島國歡迎，從來不針對任何國家，也不應受任何國家干擾」。

他指出，安全合作不是一些國家的專利，維護地區乃至世界和平與安全是各國的共同事業。對有一些人士熱衷於渲染「中國威脅」，周劍強調，現在是21世紀了，太平洋島國都是獨立主權國家，有權制訂符合本國利益的安全政策，自主選擇開展安全合作的夥伴，而不是做別人的附庸。他呼籲有關國家「不要戴著有色眼鏡看待中國同島國正常合作，不要把島國綁上政治博弈的戰車」。

就兩岸議題，他則重申，尊重彼此核心利益是雙方關係行穩致遠的一條成功經驗，「一個中國原則是中斐關係健康穩定發展的政治基礎。中方讚賞蘭布卡總理多次重申恪守一個中國原則的積極表態，希望並相信斐方將在涉台、涉疆、涉港、涉藏等事關中國核心利益和重大關切問題上繼續給予中方堅定支持」。

先前我駐斐濟的代表處名稱原本在3月由斐濟政府同意改名為「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」，但在周劍與北京一再反彈後，斐方再次要求改回「駐斐濟台北商務辦事處」。周劍6月在吹風會上強調，斐濟已經「糾正」我駐斐機構名稱，雙方「面臨的巨大政治障礙得以掃除」，這是「中斐關係的最新成果」。

對於中共與斐濟雙方合作近況，根據路透社報導，蘭布卡22日告訴斐濟議會，斐濟可能會與前者就一個重要的港口現代化和造船廠項目進行合作。蘭布卡強調其政府專注於基礎設施的升級，特別是港口設施和造船廠的現代化。

斐濟 中共 北京

延伸閱讀

東北風增強 12縣市強風特報持續到周六清晨

晚間起兩波東北季風 彭啟明：感冒人口激增建議戴口罩

白天晴朗溫暖 吳聖宇：晚間東北季風增強這地區雨最多

輝達示警 大陸業績銳減…台系AI股倒地

相關新聞

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

「這次是支原體肺炎感染，人們又想起了疫情的恐懼...」中國近日多地爆發「支原體肺炎」（台灣稱為黴漿菌肺炎）大規模感染，北京、天津等地醫院11月期間更是人滿為患，微博上流傳掛號排到3,000多號、醫院告示等待看診時間超過24小時的影像，11月初時北京市兒童醫院每日接診的呼吸道感染病例已經達到3,500至3,600人，11月中旬天津兒童醫院的單日接診量超過了1.2萬人次。目前正是秋冬季節交替之際，傳染病好發，11月21日微博出現由《新京報》發起的#肺炎支原體已非兒科就診首因#話題並被推上熱門，相關內容指出流感也導致許多感染情況，有中國網民悲觀評論，認為支原體肺炎、流感病毒等「似乎已經有了組團來襲的架勢」。

疫後首度實體舉行 「兩岸和平研究」研討會在北京登場

兩岸學術交流在疫情期間面臨不少困境，2023年則有不少領域的學術交流都已復甦。在政治學與兩岸關係領域部分，知名大陸研究單...

中共駐斐濟大使：南太島國安全合作不是一些國家專利

中共近年來在南太平洋多有經營，也與索羅門群島簽訂安全協議，不過面對外界質疑，中共駐斐濟大使強調，「安全合作不是一些國家專...

日公明黨黨首與蔡奇會談 日媒：將重啟執政黨交流機制

日本公明黨黨首山口那津男近日率團訪問北京，作為執政黨之一，公明黨一行人與中共政治局常委蔡奇會談，日媒指出，雙方就重啟日中...

法國外長訪問大陸 北京官媒：有兩件事要辦

法國外長科隆納（Catherine Colonna）11月23日至24日訪問大陸，她即將與大陸外長王毅會談，大陸國務院總...

蔡奇見山口那津男：共同構建契合新時代要求的中日關係

據新華社昨晚報導，中共中央政治局常委蔡奇昨會見由黨首山口那津男率領的日本公明黨代表團，蔡奇表示，今年是中日和平友好條約締...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。