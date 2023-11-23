中共駐斐濟大使：南太島國安全合作不是一些國家專利

中共近年來在南太平洋多有經營，也與索羅門群島簽訂安全協議，不過面對外界質疑，中共駐斐濟大使強調，「安全合作不是一些國家專利」，並指出現在已是21世紀了，太平洋島國都是獨立主權國家，有權制訂符合本國利益的安全政策，自主選擇開展安全合作的夥伴。

據中共駐斐濟使館官網23日消息，其駐斐濟大使周劍21日在官邸舉辦媒體吹風會，介紹斐濟總理蘭布卡（Sitiveni Rabuka）與中共領導人習近平在舊金山會晤情況。周劍指出，這是斐濟新政府上台以後兩國領導人首次會見。

這次吹風會上，周劍提到北京與太平洋島國開展合作乃基於地緣博弈考量的說法是謊言，「40多年來，中國在島國地區做的都是修路架橋的實事，島國人民迫切關心的難事，維護地區團結穩定的好事」。

而就中共與太平洋島國的安全合作，周劍指出，南太地區是島國人民自己的家園，不是域外大國的後院。中共與島國安全合作是按島國需要，經平等協商達成，「目的是幫助島國提升執法能力，維護社會穩定，受到島國歡迎，從來不針對任何國家，也不應受任何國家干擾」。

他指出，安全合作不是一些國家的專利，維護地區乃至世界和平與安全是各國的共同事業。對有一些人士熱衷於渲染「中國威脅」，周劍強調，現在是21世紀了，太平洋島國都是獨立主權國家，有權制訂符合本國利益的安全政策，自主選擇開展安全合作的夥伴，而不是做別人的附庸。他呼籲有關國家「不要戴著有色眼鏡看待中國同島國正常合作，不要把島國綁上政治博弈的戰車」。

就兩岸議題，他則重申，尊重彼此核心利益是雙方關係行穩致遠的一條成功經驗，「一個中國原則是中斐關係健康穩定發展的政治基礎。中方讚賞蘭布卡總理多次重申恪守一個中國原則的積極表態，希望並相信斐方將在涉台、涉疆、涉港、涉藏等事關中國核心利益和重大關切問題上繼續給予中方堅定支持」。

先前我駐斐濟的代表處名稱原本在3月由斐濟政府同意改名為「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」，但在周劍與北京一再反彈後，斐方再次要求改回「駐斐濟台北商務辦事處」。周劍6月在吹風會上強調，斐濟已經「糾正」我駐斐機構名稱，雙方「面臨的巨大政治障礙得以掃除」，這是「中斐關係的最新成果」。

對於中共與斐濟雙方合作近況，根據路透社報導，蘭布卡22日告訴斐濟議會，斐濟可能會與前者就一個重要的港口現代化和造船廠項目進行合作。蘭布卡強調其政府專注於基礎設施的升級，特別是港口設施和造船廠的現代化。