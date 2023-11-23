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日公明黨黨首與蔡奇會談 日媒：將重啟執政黨交流機制

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共政治局常委蔡奇（右）22日會見到訪的日本公明黨黨首山口那津男。（圖／截自央視新聞）
中共政治局常委蔡奇（右）22日會見到訪的日本公明黨黨首山口那津男。（圖／截自央視新聞）

日本公明黨黨首山口那津男近日率團訪問北京，作為執政黨之一，公明黨一行人與中共政治局常委蔡奇會談，日媒指出，雙方就重啟日中執政黨交流機制達成一致。這一機制已經停擺近5年之久。

據日本共同社報導，蔡奇對早日重啟2018年以後中斷的中國共產黨與日本自民、公明兩黨的定期對話「日中執政黨交流機制」表示了期待，山口對此回應說「歡迎」。山口還遞交了日本首相岸田文雄寫給大陸國家主席習近平的親筆信。山口並提議大陸出借大貓熊給日本仙台市，且要求大陸取消對日本水產品限制，不過蔡奇回答指大陸重視國民健康。

公開資料顯示，中日執政黨交流機制是2006年2月建立，但2009年2月後曾中斷將近7年，到2015年12月重啟，最近一次中日執政黨交流機制第八次會議2018年10月在日本舉行，當時的中共中聯部長宋濤率中共代表團出席會議，與日本自民黨干事長二階俊博，公明黨副黨首井上義久一同討論，但2019年的第九次會議因故取消。

大陸國際關係學者劉驥躍與張勇曾撰文分析此一機制，提到中日執政黨交流機制兼具官方性和靈活性，是補充兩國高級別交流的有力平台，但這一機制仍受到兩國之間缺乏足夠戰略互信以及日本國內政治生態的影響，在穩定性與影響力上仍存一定制約。

日本駐北京大使館微博22日發布的消息指出，日本駐北京大使垂秀夫11月21日與大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文舉行了會見，就今後的日中經濟關係等交換意見。在會見中，垂秀夫要請大陸繼續改善在陸營商環境、加強商務部與中國日本商會之間的對話、立即取消對日本產食品的進口限制、確保在大陸的日本人的安全等事宜。

據中共中聯部消息，22日蔡奇會見山口那津男一行時表示，「兩國執政黨要落實好兩國領導人達成的重要共識，準確把握對方的發展和戰略意圖，推動塑造積極友善的相互認知，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係」。而中聯部部長劉建超也於22日會見山口那津男一行，他指出，這是兩國執政黨時隔4年後重啟線下高層交往，具有特殊意義。當前，中日關係面臨改善契機，需要雙方抓住機遇，推動中日關係真正回到健康穩定發展軌道。「近幾年中日關係遇到一些問題，但兩國關係發展的根本動因並沒有消失」。

日本 機制 中共

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