上合組織合作的門道在哪裡？石之瑜：關鍵在「不選邊」

上海合作組織2023年已經召開了元首峰會、政府首腦會議，接納伊朗為新成員國，此外還有多項各層級的會議如總檢查會議、防長會議等，其作用日益受到關注。而台灣大學講座教授石之瑜認為，上合組織解決安全問題最重要、也與歐洲最顯著不同的機制，就是仰仗成員國「不選邊」的模式，讓組織內有領土爭端的國家可以兩兩慢慢解決。

據上合組織官網，目前上合組織有9個成員國，包含中國大陸、印度、俄羅斯、伊朗、哈薩克、吉爾吉斯、巴基斯坦、塔吉克、烏茲別克。另外還有3個觀察員國（阿富汗、白俄羅斯與蒙古）以及14個對話夥伴。其中白俄羅斯已啟動加入成員國的進程。

石之瑜22日中午在政治大學東亞研究所發表題為「全球南方的區域組織是獨裁者聯盟嗎？以中國為對比」的演講，主要分析歐洲的安全社群模式為何不見於亞洲，以及上合組織、東協等全球南方區域組織提供什麼樣的「去安全化」方式。石之瑜強調，這些全球南方區域組織建立的安全社群目的是用來「認可主權不會被干預」，但歐洲則是用來「限制主權為惡」，這是主要的差異。

他指出，有國際學者認為「全球南方」是一群「獨裁者聯盟」，指其沒有具體要達成的目標，只有泛泛宣示和平、合作等。上合組織算不算一個安全社群？石之瑜提到，其實上合成員國彼此有很多領土衝突，因為不少上合組織國家屬於遊牧民族，沒有明顯固定疆域概念，需要不斷移動，並且相互遷徙，所以中亞國家出現大量「飛地」。

石之瑜分析，上合組織合作事實上都是在雙邊中進行，而不是多邊，但若是沒有上合組織這種多邊機制，雙邊合作就會有困難。他解釋，這是因為彼此需要有信任，國與國之間有飛地，但所有國家都屬於上合組織，在發生爭執時，首先是「你知道上合組織其他國家不會選邊」，這很重要。

他進一步解釋「不選邊」，表示「如果你知道大家都不會選邊，派系鬥爭就不會出現，也就不會有代理鬥爭。兩國出現爭議後，沒有急迫感要立刻得出結果」。上合組織鼓勵大家「兩兩解決」且不會介入、也可慢慢解決、不用擔心、也不必升高衝突。他將此視為全球南方區域組織提供的「去安全化」方式。

此外，石之瑜還提到東協，他認為，即將卸任的新加坡總理李顯龍雖被不少人嘲諷「自以為是」，巴結於美中之間，「但如果新加坡不是東協國家，美國跟中國為什麼要聽？」因為新加坡是東協國家，美國跟中國大陸若要逼迫新加坡選邊，會得罪所有東協國家，印尼最近也發揮類似的國際功能。