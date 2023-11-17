曾將台駐館來回改名 斐濟總理見習近平：恪守一個中國

據新華社報導，舊金山當地時間11月16日上午，大陸國家主席習近平在舊金山會見斐濟總理拉布卡。習近平特別指出，一個中國原則是中斐關係健康穩定發展的政治基礎，希望斐方在事關中國核心利益和重大關切問題上繼續給予中方堅定支援。 中方也將一如既往支援斐方維護國家主權、安全和領土完整。

拉布卡則表示，斐中建交以來，兩國關係持續強勁有力發展。 中國為斐濟和其他太平洋島國提供了大量幫助，斐方對此深表感謝。 斐方堅持恪守一個中國原則。

今年3月，斐濟曾將台灣駐斐濟的代表處名稱由「駐斐濟台北商務辦事處」恢復為「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」，對此，大陸外交部立即表示，反對任何企圖製造一中一台、兩個中國的圖謀。到了6月下旬，斐濟又通知台灣，將把台灣駐斐濟單位名稱從「中華民國(台灣)駐斐濟商務代表團」，改回「駐斐濟台北商務辦事處」。習近平這段談話顯然與此有關。

習近平並指出，中國發展同太平洋島國關係坦坦蕩蕩，沒有私心，不針對第三方。 中國的太平洋島國政策充分尊重島國主權和獨立，不附加政治條件，不開空頭支票。 中國和太平洋島國都是發展中國家，應該在南南合作框架內加強互幫互助。

習近平指出，斐濟是最早同新中國建交的太平洋島國，幾天前迎來中斐建交48周年。 中方把斐濟作為好朋友、好夥伴，支援斐濟自主選擇發展道路、實現國家發展振興。 中方願同斐方一道，夯實政治互信，拓展務實合作，深化人文交流，推動中斐全面戰略夥伴關係不斷發展。

他說，中方願同斐方加強共建「一帶一路」合作，落實全球發展倡議，推進基礎設施、農林漁業、新能源等領域合作，助力斐濟經濟社會發展。 中方願擴大進口斐濟特色產品，支持中國企業赴斐濟投資，鼓勵更多遊客赴斐濟旅遊。