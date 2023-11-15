國台辦批陸委會兩國論 邱太三：沒興趣回應政治口水

陸委會主委邱太三連日來因為陸配參選「雙重國籍」、要求「放棄外國國籍」爭議，一再成為媒體焦點，大陸國台辦也痛批陸委會「赤裸裸販賣兩國論」，對此邱太三僅回應，「國台辦這樣的政治口水，我沒有興趣跟他回應」。

邱太三15日下午在信義誠品出席「eye台灣win兩岸」短片頒獎，會後接受媒體訪問時，就陸配徐春鶯參選案，陸委會對陸配擔任公職的規定以《國籍法》來說明任公職「應放棄他國國籍」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮15日早上痛批陸委會「赤裸裸販賣兩國論」，邱太三則說，「國台辦這樣的政治口水，我沒有興趣跟他回應」。

至於中共介選的情況，邱太三表示，中共這一次的介選非常明確，連國際人士包括美國拜登總統（Joe Biden）都希望中共不要來介入台灣的民主政治的運作。他進一步說，中共在這一次的競選上面，「從過去比較低調的，或者是檯面下的，這次基本上都已經運用到檯面上來」，直接影響到包括特定的總統參選人、軍事上的威脅、經濟上的脅迫等。

至於朱鳳蓮15日回嗆民進黨政府指控中共介選是「顛倒黑白、混淆是非的招術」，邱太三則駁斥說，「具體事實在那裡，這個是大家眼睛都看得到的，人民都感受得到的，難道他的軍機來騷擾我們是假的嗎？」

朱鳳蓮還批評賴清德或搭配蕭美琴參選，邱太三則說，「這種政治的口水，老共常常都不缺，我們也不需要特別的對他的口水再去做什麼樣的回應」。他重申，對中共對台威脅與介選，陸委會也會責無旁貸適時提醒國人。

此外，15日揭曉的陸委會「eye台灣win兩岸」短片比賽，今年是第六屆，而且擴大辦理，共有來自印尼、越南、菲律賓、波蘭、美國等10國新住民參賽。

值得一提的是，今年第六屆比賽由大陸配偶故事拍攝而成的「吸引力法則」獲得首獎，而第二名的獲獎者也是陸配。相較之下，去年第五屆的首獎、貳獎都是港人奪得。