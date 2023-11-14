新聞眼／「兩階段論」切割 陸委會拆自家台

陸委會對陸配參選、任職須放棄「雙重國籍」的解釋，已陷入歹戲拖棚的境地。面對各界「兩國論」質疑聲浪，陸委會並沒有「踩油門」的氣魄，僅一再表示沒有要修法，但同時仍不斷重申「兩階段論」，強調陸配取得國民身分後，應遵守國籍法等法律義務，「不容我公務員同時向外國效忠」。

一九九一年修憲界定中華民國分為自由地區與大陸地區，「兩岸條例」於焉誕生，陸委會是其主管機關。陸委會乃至於政府所有機關的法規體系，從來都未觸及大陸地區「國籍」問題。

除了國籍法，較為重要的戶籍法還區分了「外國或無國籍人歸化」和「大陸地區人民」兩種定居類別，顯見在我方法律體系中，大陸地區人民絕非歸屬於外國人。

然陸委會多次強調陸配來台第二階段的法律適用，要求「雙重國籍」的陸配參選應放棄「外國國籍」，這不啻是違反兩岸條例精神，甚至衝擊陸委會成立的法理基礎，根本是拆了自家的台。

其實，近年相關政策爭議俯拾皆是，例如有防疫高官以「國籍是自己選的，選了就要承擔」替政府罔顧「小明」福祉背書；還有「陸男國賠案」後，行政院要求各機關停止適用「大陸地區人民亦為中華民國人民」函釋等。

陸委會搬出國籍法來否定中華民國憲法，極為荒謬，對這些涉及大陸地區人民身分的議題，又多次表態不修法。如果陸委會真的那麼在意「雙重國籍」、大陸人民「並非中華民國人民」，還真應先廢除陸委會組織法、兩岸條例，並勇敢推動修憲，以憲政層次重新定義何謂「大陸人民國籍」。