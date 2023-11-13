拜習會登場前 陸外交部要求美國以實際行動反對台獨

拜習會即將在本周登場，大陸外交部發言人毛寧13日表示，中美兩國元首將就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題，以及事關世界和平與發展的重大問題深入溝通。她並提到，去年在峇里島會晤時，美方曾明確表態不支持台灣獨立，她要求美方以實際行動反對台獨。

在大陸外交部13日下午舉行的例行記者會上，針對拜習會等相關問題，毛寧表示，大國競爭不符合當今時代潮流，解決不了美國自身的問題和世界面臨的挑戰。中方不懼怕競爭，但反對以競爭定義中美關係。

她強調，美方應當切實尊重中方的合理關切和正當的發展權利，而不是只強調自身關切，損害中方利益，企圖按照自己的意願和模式塑造別國。

毛寧說，美國這種想法，「從一開始就是一廂情願，是典型的霸權主義，不可能得逞」。

毛寧稱，中國不尋求改變美國，美國也不應當尋求塑造或改變中國，希望美方將不尋求「新冷戰」，「無意同中國發生衝突」等承諾落到實處，共同推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

毛寧同時表示，台海的現狀是兩岸同屬一個中國，真正改變現狀的是台灣民進黨和支持縱容其謀求台獨的外部勢力。台灣問題是中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外部干涉。

她指出，美國歷屆政府在台灣問題上都有明確承諾，去年11月峇里島會晤時美方曾明確表態，美國政府不支持台灣獨立，美方應當切實恪守堅持一個中國，以實際行動反對台獨。

毛寧還提到，中方已經多次清晰表明了南海問題的實質以及中方的原則立場，「不是中國的領土，多一寸我們都不要，中國的領土我們一寸也不會放棄」。

毛寧說，中方致力於同有關國家通過談判磋商解決有關爭議，同時我們捍衛國家主權和領土完整的意志決心堅定不移。美方應當停止製造借口，介入中國同有關國家的領土和海洋權益爭議，更不得借有關問題遏制圍堵中國。

針對當前以巴衝突，毛寧重申，「中方始終站在公平正義一邊，同有關各方保持密切溝通，致力於局勢降溫，保護平民。希望美國秉持客觀公正立場，為推動盡快停火止戰發揮建設性作用。」