快訊

下班小心！4縣市大雨恐一路下到晚上 13縣市陸上強風特報

Coldplay主唱致歉「飯店有點貴」…高市裁罰8業者 學者促重罰加公告

先見面還先晚宴？美中拜習會前暗中較勁 北京最終讓步

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜習會登場前 陸外交部要求美國以實際行動反對台獨

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸外交部發言人毛寧要求美國，以實際行動反對台獨。（美聯社）
大陸外交部發言人毛寧要求美國，以實際行動反對台獨。（美聯社）

拜習會即將在本周登場，大陸外交部發言人毛寧13日表示，中美兩國元首將就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題，以及事關世界和平與發展的重大問題深入溝通。她並提到，去年在峇里島會晤時，美方曾明確表態不支持台灣獨立，她要求美方以實際行動反對台獨。

在大陸外交部13日下午舉行的例行記者會上，針對拜習會等相關問題，毛寧表示，大國競爭不符合當今時代潮流，解決不了美國自身的問題和世界面臨的挑戰。中方不懼怕競爭，但反對以競爭定義中美關係。

她強調，美方應當切實尊重中方的合理關切和正當的發展權利，而不是只強調自身關切，損害中方利益，企圖按照自己的意願和模式塑造別國。

毛寧說，美國這種想法，「從一開始就是一廂情願，是典型的霸權主義，不可能得逞」。

毛寧稱，中國不尋求改變美國，美國也不應當尋求塑造或改變中國，希望美方將不尋求「新冷戰」，「無意同中國發生衝突」等承諾落到實處，共同推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

毛寧同時表示，台海的現狀是兩岸同屬一個中國，真正改變現狀的是台灣民進黨和支持縱容其謀求台獨的外部勢力。台灣問題是中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外部干涉。

她指出，美國歷屆政府在台灣問題上都有明確承諾，去年11月峇里島會晤時美方曾明確表態，美國政府不支持台灣獨立，美方應當切實恪守堅持一個中國，以實際行動反對台獨。

毛寧還提到，中方已經多次清晰表明了南海問題的實質以及中方的原則立場，「不是中國的領土，多一寸我們都不要，中國的領土我們一寸也不會放棄」。

毛寧說，中方致力於同有關國家通過談判磋商解決有關爭議，同時我們捍衛國家主權和領土完整的意志決心堅定不移。美方應當停止製造借口，介入中國同有關國家的領土和海洋權益爭議，更不得借有關問題遏制圍堵中國。

針對當前以巴衝突，毛寧重申，「中方始終站在公平正義一邊，同有關各方保持密切溝通，致力於局勢降溫，保護平民。希望美國秉持客觀公正立場，為推動盡快停火止戰發揮建設性作用。」

毛寧 美國

延伸閱讀

我國赴美留學生增逾千人 研究生比例最高

中美關係越發難搞 拜習會值得關注的五大看點

APEC拜習會前夕 中國官媒頻發聲

「六人行」傳憾事勾起回憶 1990年代還有這些熱門影集

相關新聞

拜習會登場前 陸外交部要求美國以實際行動反對台獨

拜習會即將在本周登場，大陸外交部發言人毛寧13日表示，中美兩國元首將就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題，以及事關...

蘇永欽指兩岸不存在雙重國籍 邱太三：那是他自己見解

陸委會解釋陸配參政的說明，連日來引起「兩國論」質疑，朝野立委也多有關切。面對前大法官與司法院副院長蘇永欽強調「大陸地區人...

拜習會前 中國官媒轉「鴿派」：地球容得下中美各自發展

美中元首「拜習會」15日在舊金山登場，為營造會面氛圍，中國主要官媒釋出鴿派報導與評論，強調中美共同利益遠大於分歧，這次會...

拜習會可能涉台灣議題 邱太三：美國希望台海和平

備受矚目的拜習會將於15日在美國舊金山登場，外界關注是否會談及台灣議題，以及後續對於台灣的影響。陸委會主委邱太三說，美國...

陸客何時來台？邱太三：若明年民進黨勝選，就沒那麼樂觀

兩岸團客開放議題，近期持續成為各界關注焦點，而陸委會主委邱太三坦承，會對兩岸團客限額，是因為國人「都跑到國外旅遊」，特別...

32年前槍殺鐘表店員工潛逃 陸籍嫌犯赴港旅遊被捕

香港深水埗一家二手鐘表行32年前遭三名大陸劫匪持械搶劫，當時搶匪開槍擊斃一名表店職員後潛逃多年。案件在32年後出現突破性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。