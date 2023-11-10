陸辦「台海通道研討25周年」活動 喊話構想變成現實

儘管兩岸分治，中國大陸仍持續推動所謂「台海通道」。據大陸國台辦10日發布訊息，「台海通道研討25週年」紀念活動今在廈門舉行，海協會長張志軍、福建省委副書記羅東川等參加，主辦方稱，此次紀念活動必將為進一步推動台海通道研究及項目建設，「推動台海通道這一宏偉構想變成現實」打下更加堅實基礎。

所謂台海通道來自1997年，時任清華大學土水學院教授吳之明提出修建台灣海峽隧道的構想，後1998年，廈門召開「台灣海峽隧道學術論證研討會」，有中國大陸、台灣、美國等地學者參加，此後，中國大陸將相關工程論證提上日程。

據大陸國台辦10日晚間轉發訊息，由福建省文化經濟交流中心、福建省交通學會、福建省地質學會、閩台交流協會以及台灣有關協會等兩岸民間機構共同主辦的「台海通道研討25週年」紀念活動10日在廈門舉行。張志軍、羅東川，和中國公路學會副理事長周海濤，及兩岸長期從事台海通道研究的代表、專家學者共140多人參加，並實地考察有關項目建設情況。

據指出，在座談會上，就台海通道前期規劃的相關課題工作進展和成果，綜合立體交通規劃、橋隧工程技術突破、建設管理和運營模式，以及廈金大橋項目推進情況、福馬通道項目規劃情況等相關內容進行座談交流。

國台辦轉發訊息指出，25年來，台海通道研討會初步完成台海通道南北中三條規劃路線的比選，選定路線距離最短、工程費用低，沿線水淺地質好，有利於人工島建設的「福州平潭一新竹」北線規劃方案，另，兩岸一批地質地震專家持續跟蹤台海通道地質狀況，支撐了大陸國家規劃中的「福州平潭一新竹」線路的合理性。此外，廈金大橋和福馬大橋項目大陸側前期工作也順利展開。

國台辦轉發訊息提到，在推進台海通道研究基礎上，福建近年來還積極推動交通基礎設施規劃和建設。2021年，台海通道北線方案被納入中共中央、國務院印發的《國家綜合立體交通網規劃綱要》。今年9月，大陸發布關於支持福建建設兩岸融合發展示範區的意見中，也提到要「推動閩台基礎設施應通盡通，構建立體式綜合性對台通道樞紐，暢通閩台與大陸其他地區連接通道」。

在此之下，今日「台海通道研討25週年」紀念活動的主辦方稱，此次紀念活動的舉辦是積極貫徹《意見》指導精神，順應金門、馬祖民眾民生訴求，深化榕（福州）馬、廈金「同城生活圈」和兩岸經濟社會融合發展的重要措施，必將為進一步推動台海通道研究及項目建設，推動台海通道這一宏偉構想變成現實打下更加堅實基礎。