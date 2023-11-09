快訊

向太怒批劉家昌「壞人」已絕交10多年 原因與甄珍無關

今注意空汙！冷空氣要來了 明午後變天 周末低溫下探1字頭

旅宿業要移工 立委打臉「鬼故事」：明明飆漲是缺奴工

李顯龍見韓正：推動星中全方位高品質夥伴關係邁上新台階

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
韓正昨在新加坡會見新加坡總統尚達曼，以及總理李顯龍。圖為韓正與尚達曼的會晤。 新華社
韓正昨在新加坡會見新加坡總統尚達曼，以及總理李顯龍。圖為韓正與尚達曼的會晤。 新華社

據大陸外交部網站昨午夜發布訊息，大陸國家副主席韓正在新加坡會見了新加坡總理李顯龍。李顯龍表示，星中傳統友誼深厚。星方願同中方深化發展策略對接，開好新一輪星中雙邊合作機制會議，推動星中全方位高品質的前瞻性夥伴關係邁上新台階。韓正則說願同星方一起，高品質共建「一帶一路」。

韓正是自11月7日起受邀赴新加坡出席第六屆創新經濟論壇，並對新加坡、馬來西亞進行訪問。因此結束新加坡訪程後將赴馬來西亞訪問。

韓正昨也在第六屆創新經濟論壇的開幕式上發表主題演講。演講中他提到，最近中美之間開展的一些重要高層接觸，提升了國際社會對未來中美關係改善的正面預期。韓正也會見了創新經濟論壇創辦人、美國彭博集團創辦人彭博，集體會見了出席論壇的嘉賓代表。

韓正對李顯龍表示，習近平主席與李顯龍總理今年3月將中星關係提升「全方位高品質的前瞻性夥伴關係」，在兩國關係進程中具有里程碑意義。今年是李光耀先生誕辰100週年，新加坡運用東方價值觀和國際視野推進現代化進程，走出一條符合本國國情的發展之路。

他說，中方願同星方一道，高品質共建「一帶一路」，推動兩國合作項目提質升級，密切兩國人員往來和人文交流，用好用足雙邊合作機制，將兩國關係新定位落到實處，為區域繁榮穩定作出新貢獻。

同一天，韓正也會見新加坡總統尚達曼。韓正轉達了習近平的問候，表示中星互為近鄰和重要合作夥伴，是國與國友好交往的典範。在雙方共同努力下，兩國合作展現強大韌性和蓬勃活力，相信未來將能有更多更好成果。當今世界面臨許多全球性風險與挑戰，任何一個國家都不可能獨善其身，需要各國堅持真正的多邊主義，凝聚共識，攜手合作。中國將以自身穩定性為世界注入更多確定性，以自身新發展為世界帶來更多新機會。

尚達曼也請韓正轉達對習近平的誠摯問候，表示站在新的歷史起點上，兩國領導人把雙邊關係提升為全方位高質量的前瞻性夥伴關係，為兩國關係發展指明了前進方向。新方願與中方深化各領域務實合作，更能造福兩國人民。

新加坡 馬來西亞 李顯龍

延伸閱讀

NHK：岸田文雄考慮11/16左右與習近平在APEC會談

拜習會確定在11月15日？大陸外交部仍稱不能靠自動駕駛

習近平傳下周在舊金山出席美商界晚宴 預計多位美企CEO現身

傳習近平下周將在舊金山APEC峰會 與美企高層共進晚餐

相關新聞

美記者爆料 黃之鋒尋求美庇護遭拒

美國記者最新出版的書籍披露，香港眾志前秘書長黃之鋒，曾在二○二○年「港版國安法」通過當日上午前往美國駐港總領事館，並在與...

防床蝨入侵 港府8日起在機場加強對旅客的宣導

根據香港特區政府8日晚間發布的新聞稿，近期部分海外地區出現臭蟲（亦稱「床蝨」）問題，為盡量減低臭蟲由海外傳入香港港社區的...

言論緊縮 日學者：中港學生留日不回國情形增加

香港國安法與中國言論管制加劇，使得人在海外的中港留學生更加小心翼翼。日本學者阿古智子觀察，這確實造成一定的寒蟬效應，同時...

中國漫記／網紅無所遁形？陸前台實名制強迫「卸馬甲」 大V們的掙扎

「10月底前，100萬粉絲的自媒體帳號前台展示真實姓名。」10月13日，新浪微博上的財經大V博主洪榕發出這麼一條博文，瞬間一石激起千層浪。一些網紅、大V開始連夜清粉幾百萬，例如「天津股俠」的粉絲從700多萬清到了90萬，寧願降粉，也不想在前台實名。所謂的大V，指在各微博等社群平台獲得個人認證，擁有眾多粉絲的用戶，用意類似臉書上的藍勾勾，但為什麼他們如此害怕用真名示人？

李顯龍見韓正：推動星中全方位高品質夥伴關係邁上新台階

據大陸外交部網站昨午夜發布訊息，大陸國家副主席韓正在新加坡會見了新加坡總理李顯龍。李顯龍表示，星中傳統友誼深厚。星方願同...

當年被馬斯克嘲笑 如今狠狠輾壓特斯拉 比亞迪做對了哪些事

2011年，特斯拉執行長馬斯克在受訪時被問到，特斯拉的競爭對手愈來愈多，例如比亞迪…。但一聽到「比亞迪」這三個字後，馬斯克突然發聲大笑並反問：「你看過他們的車嗎？」說完馬斯克又笑了起來，說他從沒把比亞迪當成競爭對手，馬斯克還語帶嘲諷地說：「他們的重點應該是確保自己不會在中國倒閉。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。