李顯龍見韓正：推動星中全方位高品質夥伴關係邁上新台階

據大陸外交部網站昨午夜發布訊息，大陸國家副主席韓正在新加坡會見了新加坡總理李顯龍。李顯龍表示，星中傳統友誼深厚。星方願同中方深化發展策略對接，開好新一輪星中雙邊合作機制會議，推動星中全方位高品質的前瞻性夥伴關係邁上新台階。韓正則說願同星方一起，高品質共建「一帶一路」。

韓正是自11月7日起受邀赴新加坡出席第六屆創新經濟論壇，並對新加坡、馬來西亞進行訪問。因此結束新加坡訪程後將赴馬來西亞訪問。

韓正昨也在第六屆創新經濟論壇的開幕式上發表主題演講。演講中他提到，最近中美之間開展的一些重要高層接觸，提升了國際社會對未來中美關係改善的正面預期。韓正也會見了創新經濟論壇創辦人、美國彭博集團創辦人彭博，集體會見了出席論壇的嘉賓代表。

韓正對李顯龍表示，習近平主席與李顯龍總理今年3月將中星關係提升「全方位高品質的前瞻性夥伴關係」，在兩國關係進程中具有里程碑意義。今年是李光耀先生誕辰100週年，新加坡運用東方價值觀和國際視野推進現代化進程，走出一條符合本國國情的發展之路。

他說，中方願同星方一道，高品質共建「一帶一路」，推動兩國合作項目提質升級，密切兩國人員往來和人文交流，用好用足雙邊合作機制，將兩國關係新定位落到實處，為區域繁榮穩定作出新貢獻。

同一天，韓正也會見新加坡總統尚達曼。韓正轉達了習近平的問候，表示中星互為近鄰和重要合作夥伴，是國與國友好交往的典範。在雙方共同努力下，兩國合作展現強大韌性和蓬勃活力，相信未來將能有更多更好成果。當今世界面臨許多全球性風險與挑戰，任何一個國家都不可能獨善其身，需要各國堅持真正的多邊主義，凝聚共識，攜手合作。中國將以自身穩定性為世界注入更多確定性，以自身新發展為世界帶來更多新機會。

尚達曼也請韓正轉達對習近平的誠摯問候，表示站在新的歷史起點上，兩國領導人把雙邊關係提升為全方位高質量的前瞻性夥伴關係，為兩國關係發展指明了前進方向。新方願與中方深化各領域務實合作，更能造福兩國人民。