美記者爆料 黃之鋒尋求美庇護遭拒

美國記者最新出版的書籍披露，香港眾志前秘書長黃之鋒，曾在二○二○年「港版國安法」通過當日上午前往美國駐港總領事館，並在與美國外交官定期會面尾聲時，提出希望進入對面的美國總領事館尋求庇護，但遭拒絕。

港媒「香港01」昨日報導，兩名曾駐港的美國記者在以二○一九年反送中運動為主軸的新書《Among the Braves》（勇者之中）中披露上述內容。這兩位記者分別是曾駐港的《華盛頓郵報》及《大西洋》雜誌的Shibani Mahtani及Timothy McLaughlin。

兩位作者透露，大陸全國人大常委會於二○二○年六月卅日通過並實施「港版國安法」，目前在獄中的黃之鋒在該法通過前的當日早上，在花園道美國駐港總領事館聖約翰大廈辦公室，與兩名美國外交官定期會面。

黃在會面尾聲說：「我不想走…我想入美國領事館」。但因美國法律規定不能在美國本土外申請政治庇護，美國外交官當時沒有答應，黃只可留在聖約翰大廈。不過，聖約翰大廈的辦公室不享領事保護。

黃之鋒也曾分別向時任美國國務卿龐培歐及眾議院議長裴洛西等發信息，要求提供政治庇護。但因當時美國已準備關閉大陸駐休士頓總領事館，擔憂若允許黃之鋒進入香港總領事館，會導致美國駐港總領事館遭關閉。美方甚至曾考慮祕密將黃之鋒帶離香港，也因擔心經過大陸水域時被陸方截獲，可能演變成國際事件而作罷。