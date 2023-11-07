韓國也爆床蝨危機 專家示警恐將傳至香港

網路媒體《香港01》報導，床蝨危機已經由法國、英國傳至韓國，包括首爾、仁川、大邱等地都爆發蝨患，遍及酒店、戲院等眾多公共場所。由於韓國是港人熱門旅遊地，專家提醒，旅客行李很容易「藏蝨」，因此蝨蟲絕對有機會隨著飛機等交通工具傳播至香港。

法國早前就傳出床蝨危機，許多戲院、學校、大眾運輸工具、醫院、企業都遭蝨蟲入侵，輿論甚至擔心床蝨蔓延恐影響明年舉辦的巴黎奧運。隨後，床蝨又跨海傳播至英國，上個月一段倫敦地鐵乘客發現自己的褲管有床蝨的影片在網上瘋傳，還有人分享在曼徹斯特公車上也發現床蝨的照片，引發英國民眾擔心維多利亞時代的蝨禍又要捲土重來。

如今蝨患已經從歐洲來到韓國，香港蟲害管理學會主席陳澤森表示，蝨蟲會隨飛機、船舶等傳播至世界各地，相信不會只有英法韓國受害。

陳澤森指出，一些寒冷地區蝨患隨交通工具傳播的機會較大，因為這些地方的鐵路座椅多使用布織或棉織品，易於床蝨藏匿，且清潔不便。

陳澤森稱，蝨蟲主要靠吸食動物血液為生，包括人類。這些蟲之所以被稱為「床蝨」，是因床的邊框、腳架及縫隙等較難被察覺及清理地方，也是最常見的藏蝨位置。

由於韓國是港人熱門旅遊地，陳澤森表示，行李箱的輪子是最容易藏蝨的位置，若不慎將床蝨帶回家會十分麻煩。即使自己的行李箱沒事，也可能在機艙內被其他行李箱「傳染」。

因此他提醒港人，出國旅遊在到達飯店時應先檢查床舖是否有床蝨。在飯店內也不要把所有的衣物都取出，每次只拿要穿的衣物，更要隨時檢測行李箱的輪子。

陳澤森並傳授回港後的「防蝨三招」：

一、不要直接把行李箱帶進家中，應先檢查清楚，甚至噴灑殺蟲劑，尤其是輪子和角落位置；

二、仔細檢查身上衣物，因蝨蟲容易沾附在衫褲鞋襪上；

三、檢查行李箱內物品，可在鋪好塑膠布的桌面逐一檢查，之後再拿去清洗及收藏，切勿直接將衣物攤在床上。

如果不幸發現蝨蟲在行李或衣物上寄生，陳澤森表示，床蝨怕高溫，可以用50度以上的蒸氣或熱水清洗。若家中發現床蝨，則可請滅蟲專家來除蝨。