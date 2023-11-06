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冷眼集／同婚遇陸就轉彎 好意思說平權

聯合報／ 本報記者賴錦宏羅印冲

台灣同婚專法通過四年多，無論是蔡總統或行政院前院長蘇貞昌，都曾誇示自己為同婚做出努力，同婚似乎成為蔡政府的重要政績。然對兩岸同性伴侶來說，蔡政府對兩岸同婚修法的承諾一再跳票，甚至扣上「國安」帽子，兩岸同性伴侶無法來台成家，享受與其他跨國（境）同性伴侶相同的權利，凸顯蔡政府對同婚雙標，遇到中國大陸就轉彎，從未真正落實婚姻平權。

二○一九年同婚專法通過，時任陸委會副主委邱垂正說，將研擬讓兩岸同性伴侶依兩岸條例相關規定，在台成立同性婚姻。時任陸委會副主委陳明祺也說，將依司法院釋字七四八號解釋精神與兩岸條例規定，有適用規範基礎，承諾不會曠日廢時。

二○二一年十二月，陸委會發布新聞稿，為符合現行跨境民事事件選法規則潮流，強化性別平權與兒童權利保護，陸委會修正兩岸條例民事章選法規定，有關兩岸同性伴侶之入境事由、面談程序等事項，後續所涉及的相關法令及行政配套，政府各機關已多次協商。

可見「修法」一直是官方既定方向。然四年多過去了，兩岸條例依然沒有修改。所謂各部門協商行政配套，都是空話。陸委會副主委詹志宏日前甚至說，現階段不適合修法，打臉過去陸委會對兩岸同志的承諾。

陸委會最近還稱已「實現承諾」，已有十幾對的兩岸同性伴侶，大陸一方伴侶赴台團聚。但有案例，一位台北民眾七月初要開刀，北京男友六月初就向陸委會、移民署申請來台，直到八月下旬才以專案獲准來台。伴侶進開刀房，人命關天，蔡政府的入境「恩賜」，根本緩不濟急。

蔡政府承諾修法跳票，又對兩岸同婚扣上國安帽子，大內宣婚姻平權，真是民主進步？

同婚專法 陸委會 伴侶

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