承諾修法卻改口 陸委會：不適合

今年一月十九日行政院透過函釋，擴大跨國同婚範圍，唯獨排除中國大陸。政府先前承諾修改兩岸條例迄無進展，最近又改口稱不適合修法，也無時間表。

陸委會在同婚專法通過當年即表示，依兩岸關係條例，兩岸人民結婚依行為地的規定，在台灣開放同婚下，兩岸同性伴侶原則上可在台成立婚姻關係，只是配套措施尚未完成。

二○二一年底，陸委會配合「涉外民事法律適用法」修法，擬具兩岸條例民事章修正草案，在新聞稿特別點出兩岸同婚，稱修法後能避免產生對境外同性伴侶歧視性之對待。不過該修正草案上網預告十四天後，陸委會便不再推動修法。

今年一月，政府開放跨國同婚卻獨拒中國大陸，陸委會回應，目前兩岸婚姻須先於大陸結婚，再於台灣辦理相關程序，如同意兩岸同性伴侶可在台結婚登記，將對兩岸異性婚造成不合理待遇。陸委會其他理由還包含「國家安全」及我同性伴侶權益無法受大陸法律平等保障，並稱國人意見極為分歧，將持續取得社會共識。