聽新聞
test
0:00 / 0:00

承諾修法卻改口 陸委會：不適合

聯合報／ 記者陳宥菘羅印冲賴錦宏／專題報導

今年一月十九日行政院透過函釋，擴大跨國同婚範圍，唯獨排除中國大陸。政府先前承諾修改兩岸條例迄無進展，最近又改口稱不適合修法，也無時間表。

陸委會同婚專法通過當年即表示，依兩岸關係條例，兩岸人民結婚依行為地的規定，在台灣開放同婚下，兩岸同性伴侶原則上可在台成立婚姻關係，只是配套措施尚未完成。

二○二一年底，陸委會配合「涉外民事法律適用法」修法，擬具兩岸條例民事章修正草案，在新聞稿特別點出兩岸同婚，稱修法後能避免產生對境外同性伴侶歧視性之對待。不過該修正草案上網預告十四天後，陸委會便不再推動修法。

今年一月，政府開放跨國同婚卻獨拒中國大陸，陸委會回應，目前兩岸婚姻須先於大陸結婚，再於台灣辦理相關程序，如同意兩岸同性伴侶可在台結婚登記，將對兩岸異性婚造成不合理待遇。陸委會其他理由還包含「國家安全」及我同性伴侶權益無法受大陸法律平等保障，並稱國人意見極為分歧，將持續取得社會共識。

同婚專法 陸委會 伴侶

延伸閱讀

被爆違法吸食加熱菸！梁文傑喊該罰就罰 反駁那不是飲酒趴：是單純聚會

綠營新潮流高層飲酒趴曝光！梁文傑遭爆公開吸食加熱菸 潘孟安也在場

雲林3名新住民用愛創業有成 獲移民署頒永久居留證

不分區納陸配徐春鶯引波瀾 柯文哲喊話陸委會邱太三出來面對

相關新聞

「國安」理由阻兩岸同婚 綠挨批雙標

台灣同志遊行日前舉行，當天蔡英文總統在臉書發文誇耀全世界羨慕台灣，每對相愛的彼此都能幸福成家；民進黨總統參選人賴清德也參...

蔡政府擋兩岸同婚 同志困惑：異性婚沒國安疑慮嗎

匆匆趕到桃園機場搭機赴美，羅平（化名）這次是去洛杉磯，開始和北京男友的美國生活。他難掩氣憤地說：「努力了快五年，兩岸同婚...

承諾修法卻改口 陸委會：不適合

今年一月十九日行政院透過函釋，擴大跨國同婚範圍，唯獨排除中國大陸。政府先前承諾修改兩岸條例迄無進展，最近又改口稱不適合修...

冷眼集／同婚遇陸就轉彎 好意思說平權

台灣同婚專法通過四年多，無論是蔡總統或行政院前院長蘇貞昌，都曾誇示自己為同婚做出努力，同婚似乎成為蔡政府的重要政績。然對...

中澳關係回溫？ 澳總理訪華稱：雙方應找共同利益繼續合作

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）4日抵達上海展開此次訪華行程，這也是自2016年4月以來首位訪陸的澳...

澳洲總理訪中 分析：試圖扮演地區中間角色

澳洲總理艾班尼斯4日抵達上海，是7年來首度有澳洲總理訪問中國。分析指出，在中美競爭下，澳洲正試圖扮演地區的「中間角色」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。