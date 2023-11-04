香江風情／香港性平權 再引「撕殺」

香港昨天舉行一個特殊運動會，這個以「同樂」為名的運動會，以推動性平權為主要目標，據稱是創辦四十年來首度在亞洲區舉行。這一運動會在兩年前籌備時即引發爭議，當時被建制反對者從政治性上反對，近日舉行剪綵，爭議再度升高，建制反對者除了重提過去的質疑，還將其升高到了「國安」層面，於是有論者指其引動了「撕殺」。

香港昨天開幕的同樂運動會，英文名為「Gay Games」，一連九日舉行。香港同樂運動會聯席主席林敏蕙說，運動會無政治目的，旨在展現多元共融，期望世界看到香港在疫後有活力的一面。香港是多元社會，明白會有不同聲音，主辦團體只是本地註冊的慈善機構，資金來源來自捐款和贊助商，而贊助商都已在網站公開。

今次出來反對運動會的，主力是建制派政黨民建聯。民建聯昨天在香政府總部外請願及發表宣言，指收到不少家長、教師及宗教團體對同運會的憂慮，強調尊重不同性傾向，擔心有關活動動搖一男一女婚姻制度及社會對家庭核心價值，呼籲香港政府加強宣傳教育一男一女婚姻制度及維護傳統家庭價值。

而在此之前，香港坊間反對這個運動會，有人質疑其資金來源，有人直指活動鼓吹同性婚姻合法化及或牴觸香港國安法。

香港有機構想辦同樂運動會，最早可回推到一九九六年，那是香港主權移交前夕。香港同樂運動會聯席主席林敏蕙說，二○一六年申辦在香港舉辦運動會時，曾收到約一百二十封支持信，來自個人、企業和香港政府部門，包括今次仍支持運動會的行政會議召集人葉劉淑儀。

二○一六年申辦沒成，主辦團體原擬在二○二二年舉辦，終因疫情原因，延遲到今年。兩年前籌辦時，同樣遭遇建制派的力阻。建制派立法會議員何君堯批評同樂運動會宣揚同志平權的訊息「有失體面」，又說香港政府的贊同等於棄守國家安全底線。

今次同樂運動會為期九天，有評論指除社會輿論分出兩派，還在建制派中有了「互相撕殺」，主要表現支持運動會的建制人物受到不同側面的攻擊，有人翻舊帳，亂抺黑，還有指推廣性平權的運動會，與只有建制派的區議會選舉，也攪和到一起。